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В иркутской школе эвакуировали учеников из-за перцового баллончика
В иркутской школе эвакуировали учеников из-за перцового баллончика - РИА Новости, 04.10.2021
В иркутской школе эвакуировали учеников из-за перцового баллончика
Проверка проводится в Иркутске, где учеников одной из школ эвакуировали после распыления перцового газового баллончика, сообщает Иркутская областная... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T09:28
2021-10-04T10:30
происшествия
иркутская область
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ИРКУТСК, 4 окт – РИА Новости. Проверка проводится в Иркутске, где учеников одной из школ эвакуировали после распыления перцового газового баллончика, сообщает Иркутская областная прокуратура."Прокуратурой Октябрьского района Иркутска организована проверка в связи с поступившим сообщением об инциденте в МБОУ СОШ города Иркутска №20. По предварительным данным, сегодня, 04.10.2021 года, в помещении школы распылили газовый перцовый баллончик. В результате ученики были эвакуированы из школы", - говорится в сообщении.После происшествия было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, сообщает СУСК РФ по Иркутской области."По данным следствия, 4 октября текущего года в утреннее время в коридоре школы №20 города Иркутска ученик 8 класса распылил газовый баллончик. Следственным отделом по Октябрьскому району города Иркутск СУСК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.Отмечается, что медицинская помощь понадобилась двоим ученикам 5 класса, после осмотра медиками они были отпущены домой.
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происшествия, иркутская область
09:28 04.10.2021 (обновлено: 10:30 04.10.2021)
 
В иркутской школе эвакуировали учеников из-за перцового баллончика

В иркутской школе эвакуировали учеников из-за распыления перцового баллончика

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ИРКУТСК, 4 окт – РИА Новости. Проверка проводится в Иркутске, где учеников одной из школ эвакуировали после распыления перцового газового баллончика, сообщает Иркутская областная прокуратура.
"Прокуратурой Октябрьского района Иркутска организована проверка в связи с поступившим сообщением об инциденте в МБОУ СОШ города Иркутска №20. По предварительным данным, сегодня, 04.10.2021 года, в помещении школы распылили газовый перцовый баллончик. В результате ученики были эвакуированы из школы", - говорится в сообщении.
После происшествия было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
"По данным следствия, 4 октября текущего года в утреннее время в коридоре школы №20 города Иркутска ученик 8 класса распылил газовый баллончик. Следственным отделом по Октябрьскому району города Иркутск СУСК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что медицинская помощь понадобилась двоим ученикам 5 класса, после осмотра медиками они были отпущены домой.
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