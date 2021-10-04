https://ria.ru/20211004/shiny-1752940460.html

В России выросли цены на зимние шины

В России выросли цены на зимние шины - РИА Новости, 04.10.2021

В России выросли цены на зимние шины

Аналитики отмечают, что цены на зимние автомобильные шины выросли на четверть еще до начала сезона замены, рассказала РИА Новости пресс-секретарь портала "Дром" РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T10:10

2021-10-04T10:10

2021-10-04T12:30

экономика

авто

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 4 окт — РИА Новости. Аналитики отмечают, что цены на зимние автомобильные шины выросли на четверть еще до начала сезона замены, рассказала РИА Новости пресс-секретарь портала "Дром" Мария Погребец.По ее словам, обычно пик спроса приходится на середину октября.С 27 сентября по 3 октября 2021 года средняя цена комплекта, бывшего в употреблении, в России составила 14 429 рублей, новой резины — 44 070 рублей.Погребец отметила, что с 27 сентября по 3 октября 2021 года спрос вырос на 105 процентов. Наибольшей популярностью у россиян пользуются зимние шины с шипами. Их подбирают себе 75 процентов автолюбителей. Остальные отдают предпочтение нешипованной резине: фрикционной ("липучкам") и всесезонной.

https://ria.ru/20211003/benzin-1752837285.html

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2021

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экономика, авто, россия