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В России выросли цены на зимние шины
В России выросли цены на зимние шины - РИА Новости, 04.10.2021
В России выросли цены на зимние шины
Аналитики отмечают, что цены на зимние автомобильные шины выросли на четверть еще до начала сезона замены, рассказала РИА Новости пресс-секретарь портала "Дром" РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T10:10
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экономика
авто
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 4 окт — РИА Новости. Аналитики отмечают, что цены на зимние автомобильные шины выросли на четверть еще до начала сезона замены, рассказала РИА Новости пресс-секретарь портала "Дром" Мария Погребец.По ее словам, обычно пик спроса приходится на середину октября.С 27 сентября по 3 октября 2021 года средняя цена комплекта, бывшего в употреблении, в России составила 14 429 рублей, новой резины — 44 070 рублей.Погребец отметила, что с 27 сентября по 3 октября 2021 года спрос вырос на 105 процентов. Наибольшей популярностью у россиян пользуются зимние шины с шипами. Их подбирают себе 75 процентов автолюбителей. Остальные отдают предпочтение нешипованной резине: фрикционной ("липучкам") и всесезонной.
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экономика, авто, россия
10:10 04.10.2021 (обновлено: 12:30 04.10.2021)
 
В России выросли цены на зимние шины

Исследование "Дром": цены на зимние шины в России выросли на 25 процентов

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкРабота шиномонтажной мастерской в Великом Новгороде
Работа шиномонтажной мастерской в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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ВЛАДИВОСТОК, 4 окт — РИА Новости. Аналитики отмечают, что цены на зимние автомобильные шины выросли на четверть еще до начала сезона замены, рассказала РИА Новости пресс-секретарь портала "Дром" Мария Погребец.
По ее словам, обычно пик спроса приходится на середину октября.

"Основные причины удорожания шин — рост цен на сырье, издержки производства, инфляция и система маркировки. Притом падение объемов выпуска еще не компенсировано, и нас может ожидать банальный дефицит, в первую очередь в более доступных нишах, отмечают аналитики", — отметила собеседница агентства.

С 27 сентября по 3 октября 2021 года средняя цена комплекта, бывшего в употреблении, в России составила 14 429 рублей, новой резины — 44 070 рублей.
Погребец отметила, что с 27 сентября по 3 октября 2021 года спрос вырос на 105 процентов. Наибольшей популярностью у россиян пользуются зимние шины с шипами. Их подбирают себе 75 процентов автолюбителей. Остальные отдают предпочтение нешипованной резине: фрикционной ("липучкам") и всесезонной.
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