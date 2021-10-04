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Шоубиз
https://ria.ru/20211004/shakira-1753018672.html
Представители Шакиры опровергли информацию о певице из "досье Пандоры"
Представители Шакиры опровергли информацию о певице из "досье Пандоры" - РИА Новости, 04.10.2021
Представители Шакиры опровергли информацию о певице из "досье Пандоры"
Информация об офшорных компаниях Шакиры, о которых сообщили испанские телеканал La Sexta и газета País на основе "Досье Пандоры", не соответствует... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T15:43
2021-10-04T15:58
в мире
испания
каталония
шакира
"досье пандоры"
шоубиз
шоу-бизнес
новости культуры
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МАДРИД, 4 окт – РИА Новости. Информация об офшорных компаниях Шакиры, о которых сообщили испанские телеканал La Sexta и газета País на основе "Досье Пандоры", не соответствует действительности, сообщили ее представители РИА Новости.В воскресенье эти испанские СМИ на основе документов "досье" сообщили, что Шакира, которая живет с 2011 года в Барселоне, продолжала открывать компании в офшорных зонах, даже когда велось расследование о ее уклонении от уплаты налогов в Испании.Певица, которой предъявлено обвинение в налоговом мошенничестве на сумму 14,5 миллиона евро, открыла кампанию на Британских Виргинских островах в период с конца 2018 года по начало 2019 года, сообщила La Sexta. В "досье" содержится информация о трех компаниях, в том числе о Titania Management, о которой было неизвестно ранее. Она была упразднена, согласно данным "досье" в начале 2021 года.Кроме того, там заверили, что о существовании этих компаний были уведомлены испанские налоговые органы, то есть они "абсолютно прозрачные". В свое время они были созданы с конкретной целью, сейчас они не ведут какую-либо деятельность и фактически находятся в процессе ликвидации, заявили представители Шакиры.В июле этого года суд испанского города Эсплугес-де-Льобрегат (провинция Барселона, автономное сообщество Каталония) завершил расследование по делу о неуплате налогов Шакирой. Певицу в Испании обвиняют по шести эпизодам уклонения от уплаты налогов в период с 2012 по 2014 годы. В июне 2019 году она дала показания в суде по этому делу, заявив, что уже полностью покрыла этот долг и выполнила налоговые обязательства перед Испанией. В апреле 2021 года Налоговое агентство Испании заявило, что она не заплатила за период с 2012 по 2014 год в государственную казну 14,5 миллиона евро. В итоге Шакира заплатила налоговым органам почти 17,3 миллиона евро - с учетом неосуществленных вовремя платежей и штрафов. Однако защита считает, что до 2015 года певица не была налоговым резидентом, поскольку находилась в Испании менее 184 дней в году.Эта часть по налогам и была обжалована в административном суде, который встал на сторону певицы, сообщили РИА Новости ее представители.
https://ria.ru/20211003/ofshory-1752902355.html
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в мире, испания, каталония, шакира, "досье пандоры", шоу-бизнес, новости культуры
15:43 04.10.2021 (обновлено: 15:58 04.10.2021)
 
Представители Шакиры опровергли информацию о певице из "досье Пандоры"

Представители Шакиры опровергли информацию об офшорах певицы из "досье Пандоры"

© @instagram/shakiraСтоп-кадр разговора принца Уильяма и Шакиры
Стоп-кадр разговора принца Уильяма и Шакиры
© @instagram/shakira
Читать ria.ru в
МАДРИД, 4 окт – РИА Новости. Информация об офшорных компаниях Шакиры, о которых сообщили испанские телеканал La Sexta и газета País на основе "Досье Пандоры", не соответствует действительности, сообщили ее представители РИА Новости.
В воскресенье эти испанские СМИ на основе документов "досье" сообщили, что Шакира, которая живет с 2011 года в Барселоне, продолжала открывать компании в офшорных зонах, даже когда велось расследование о ее уклонении от уплаты налогов в Испании.
Модель Клаудия Шиффер на показе коллекции Valentino в Париже, 1998 год - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
3 октября, 20:54
Шакира и Клаудия Шиффер связаны с офшорами, говорится в "досье Пандоры"
Певица, которой предъявлено обвинение в налоговом мошенничестве на сумму 14,5 миллиона евро, открыла кампанию на Британских Виргинских островах в период с конца 2018 года по начало 2019 года, сообщила La Sexta. В "досье" содержится информация о трех компаниях, в том числе о Titania Management, о которой было неизвестно ранее. Она была упразднена, согласно данным "досье" в начале 2021 года.
"Группа юридических и налоговых консультантов Шакиры категорически опровергает, что упомянутые компании были зарегистрированы в 2019 году. Ее компании были созданы в период с 2001 года по самое позднее 2009 год, согласно законодательству и гораздо ранее, чем Шакира стала резидентом Испании", - заявили представители певицы.
Кроме того, там заверили, что о существовании этих компаний были уведомлены испанские налоговые органы, то есть они "абсолютно прозрачные". В свое время они были созданы с конкретной целью, сейчас они не ведут какую-либо деятельность и фактически находятся в процессе ликвидации, заявили представители Шакиры.
Хулио Иглесиас
3 октября, 21:16
"Досье Пандоры" вскрыло связи Хулио Иглесиаса с офшорами
В июле этого года суд испанского города Эсплугес-де-Льобрегат (провинция Барселона, автономное сообщество Каталония) завершил расследование по делу о неуплате налогов Шакирой. Певицу в Испании обвиняют по шести эпизодам уклонения от уплаты налогов в период с 2012 по 2014 годы. В июне 2019 году она дала показания в суде по этому делу, заявив, что уже полностью покрыла этот долг и выполнила налоговые обязательства перед Испанией. В апреле 2021 года Налоговое агентство Испании заявило, что она не заплатила за период с 2012 по 2014 год в государственную казну 14,5 миллиона евро. В итоге Шакира заплатила налоговым органам почти 17,3 миллиона евро - с учетом неосуществленных вовремя платежей и штрафов. Однако защита считает, что до 2015 года певица не была налоговым резидентом, поскольку находилась в Испании менее 184 дней в году.
Эта часть по налогам и была обжалована в административном суде, который встал на сторону певицы, сообщили РИА Новости ее представители.
Шакира во время выступления на 49th Annual Grammy Awards в Лос-Анджелесе. 2007 год - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
29 июля, 15:31Культура
Испанский суд завершил расследование о неуплате налогов певицей Шакирой
 
ШоубизВ миреИспанияКаталонияШакира"досье Пандоры"Шоу-бизнесНовости культуры
 
 
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