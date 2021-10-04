15:43 04.10.2021 (обновлено: 15:58 04.10.2021)
Представители Шакиры опровергли информацию о певице из "досье Пандоры"
Представители Шакиры опровергли информацию об офшорах певицы из "досье Пандоры"
МАДРИД, 4 окт – РИА Новости. Информация об офшорных компаниях Шакиры, о которых сообщили испанские телеканал La Sexta и газета País на основе "Досье Пандоры", не соответствует действительности, сообщили ее представители РИА Новости.
Певица, которой предъявлено обвинение в налоговом мошенничестве на сумму 14,5 миллиона евро, открыла кампанию на Британских Виргинских островах в период с конца 2018 года по начало 2019 года, сообщила La Sexta. В "досье" содержится информация о трех компаниях, в том числе о Titania Management, о которой было неизвестно ранее. Она была упразднена, согласно данным "досье" в начале 2021 года.
"Группа юридических и налоговых консультантов Шакиры категорически опровергает, что упомянутые компании были зарегистрированы в 2019 году. Ее компании были созданы в период с 2001 года по самое позднее 2009 год, согласно законодательству и гораздо ранее, чем Шакира стала резидентом Испании", - заявили представители певицы.
Кроме того, там заверили, что о существовании этих компаний были уведомлены испанские налоговые органы, то есть они "абсолютно прозрачные". В свое время они были созданы с конкретной целью, сейчас они не ведут какую-либо деятельность и фактически находятся в процессе ликвидации, заявили представители Шакиры.
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В июле этого года суд испанского города Эсплугес-де-Льобрегат (провинция Барселона, автономное сообщество Каталония) завершил расследование по делу о неуплате налогов Шакирой. Певицу в Испании обвиняют по шести эпизодам уклонения от уплаты налогов в период с 2012 по 2014 годы. В июне 2019 году она дала показания в суде по этому делу, заявив, что уже полностью покрыла этот долг и выполнила налоговые обязательства перед Испанией. В апреле 2021 года Налоговое агентство Испании заявило, что она не заплатила за период с 2012 по 2014 год в государственную казну 14,5 миллиона евро. В итоге Шакира заплатила налоговым органам почти 17,3 миллиона евро - с учетом неосуществленных вовремя платежей и штрафов. Однако защита считает, что до 2015 года певица не была налоговым резидентом, поскольку находилась в Испании менее 184 дней в году.
Эта часть по налогам и была обжалована в административном суде, который встал на сторону певицы, сообщили РИА Новости ее представители.