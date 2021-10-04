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Наука
https://ria.ru/20211004/sfu-1752644475.html
Ученые восстановили климат Сибири за последние 9000 лет
Ученые восстановили климат Сибири за последние 9000 лет - РИА Новости, 04.10.2021
Ученые восстановили климат Сибири за последние 9000 лет
Реконструировать изменения климата в Восточной Сибири за последние 9000 лет смогли специалисты Сибирского федерального университета (СФУ) совместно с другими... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T03:00
2021-10-04T03:00
наука
красноярск
сибирский федеральный университет
климат
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Реконструировать изменения климата в Восточной Сибири за последние 9000 лет смогли специалисты Сибирского федерального университета (СФУ) совместно с другими российскими и зарубежными учеными. По словам авторов, примененный ими комплексный подход позволил заметно уточнить данные прежних исследований. Результаты опубликованы в журнале Boreas.Чтобы восстановить динамику климатических трансформаций Восточной Сибири за последние 9000 лет, специалисты СФУ проанализировали болотные отложения около Красноярска, а затем сравнили полученные результаты с данными из разных районов региона. По словам ученых, для этого они применили новый подход, включающий более 10 различных методик. Это позволило выявить ряд новых палеоэкологических индикаторов, указывающих на конкретные климатические условия в прошлом.Как рассказали исследователи, температурный максимум в регионе приходился на период около 8150–7400 лет назад. Потепление сочеталось с повышением влажности и увеличением доли пихты в составе лесов. Период 7400–5100 лет назад отличался засушливым климатом, что, кроме прочих признаков, отмечено большим количеством пожаров. Около 4500 лет назад увлажнение достигло максимума — ученые обнаружили в строении болота свидетельства разливов ближайшего водотока.В торфяной толще, как сообщили специалисты СФУ, накопились многочисленные следы кратковременной засухи 1400–1300 лет назад, а также влажного и теплого средневекового климатического оптимума 1300–650 лет назад. Для отложений малого ледникового периода (450–300 лет назад) характерно кратковременное увеличение роли ели в составе лесов, а кроме того – рост числа раковинных амеб, которые служат индикатором повышенного увлажнения. Последние 300 лет, по словам ученых, можно описать как умеренно влажные."Совместив классические палеоэкологические методы с новыми методами, к которым можно отнести анализ непыльцевых палиноморф, раковинных амеб, подсчет микро- и макроугольков и ряд других, мы смогли на качественно новом уровне оценить характер природных условий региона в голоцене, то есть текущей геологической эпохе", – объяснила доцент кафедры экологии и природопользования Института экологии и географии СФУ Анна Гренадерова.Полученные результаты подтверждают и расширяют ранее опубликованные реконструкции палеоэкологической среды для юга Сибири, отметили авторы работы. Сравнение данных нового исследования с результатами ряда других реконструкций позволило также проследить влияние циркуляции атмосферы в разные этапы голоцена на региональные изменения климата в Сибири и ближайших регионах.В исследовании принимали участие ученые Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск), Геттингенского университета (Германия), Пензенского государственного университета. Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-05-00091.
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красноярск, сибирский федеральный университет, климат, навигатор абитуриента, университетская наука, россия
03:00 04.10.2021
 

Ученые восстановили климат Сибири за последние 9000 лет

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрирода в Сибири
Природа в Сибири - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Реконструировать изменения климата в Восточной Сибири за последние 9000 лет смогли специалисты Сибирского федерального университета (СФУ) совместно с другими российскими и зарубежными учеными. По словам авторов, примененный ими комплексный подход позволил заметно уточнить данные прежних исследований. Результаты опубликованы в журнале Boreas.
Чтобы восстановить динамику климатических трансформаций Восточной Сибири за последние 9000 лет, специалисты СФУ проанализировали болотные отложения около Красноярска, а затем сравнили полученные результаты с данными из разных районов региона. По словам ученых, для этого они применили новый подход, включающий более 10 различных методик. Это позволило выявить ряд новых палеоэкологических индикаторов, указывающих на конкретные климатические условия в прошлом.

"Мы впервые применили для территории бассейна Енисея метод изучения непыльцевых палиноморф, к которым относятся споры грибов, водоросли и остатки беcпозвоночных. Также мы смогли определить возраст торфа и проанализировали присутствующие в нем прослойки минеральных частиц. Это помогло расширить и сильно детализировать данные, полученные ранее классическим спорово-пыльцевым анализом", – рассказала старший преподаватель кафедры экологии и природопользования Института экологии и географии СФУ Александра Михайлова.

Как рассказали исследователи, температурный максимум в регионе приходился на период около 8150–7400 лет назад. Потепление сочеталось с повышением влажности и увеличением доли пихты в составе лесов. Период 7400–5100 лет назад отличался засушливым климатом, что, кроме прочих признаков, отмечено большим количеством пожаров. Около 4500 лет назад увлажнение достигло максимума — ученые обнаружили в строении болота свидетельства разливов ближайшего водотока.
В торфяной толще, как сообщили специалисты СФУ, накопились многочисленные следы кратковременной засухи 1400–1300 лет назад, а также влажного и теплого средневекового климатического оптимума 1300–650 лет назад. Для отложений малого ледникового периода (450–300 лет назад) характерно кратковременное увеличение роли ели в составе лесов, а кроме того – рост числа раковинных амеб, которые служат индикатором повышенного увлажнения. Последние 300 лет, по словам ученых, можно описать как умеренно влажные.
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"Совместив классические палеоэкологические методы с новыми методами, к которым можно отнести анализ непыльцевых палиноморф, раковинных амеб, подсчет микро- и макроугольков и ряд других, мы смогли на качественно новом уровне оценить характер природных условий региона в голоцене, то есть текущей геологической эпохе", – объяснила доцент кафедры экологии и природопользования Института экологии и географии СФУ Анна Гренадерова.
Полученные результаты подтверждают и расширяют ранее опубликованные реконструкции палеоэкологической среды для юга Сибири, отметили авторы работы. Сравнение данных нового исследования с результатами ряда других реконструкций позволило также проследить влияние циркуляции атмосферы в разные этапы голоцена на региональные изменения климата в Сибири и ближайших регионах.
В исследовании принимали участие ученые Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск), Геттингенского университета (Германия), Пензенского государственного университета. Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-05-00091.
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