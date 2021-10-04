https://ria.ru/20211004/separatisty-1753051769.html

МИД КНР призвал США прекратить поддерживать "тайваньских сепаратистов"

МИД КНР призвал США прекратить поддерживать "тайваньских сепаратистов" - РИА Новости, 04.10.2021

МИД КНР призвал США прекратить поддерживать "тайваньских сепаратистов"

США должны неукоснительно соблюдать принцип "одного Китая", а также прекратить поддержку "сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня", говорится в РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T18:00

2021-10-04T18:00

2021-10-04T18:00

в мире

сша

китай

тайвань

мид кнр

гоминьдан

хуа чуньин

нед прайс

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ПЕКИН, 4 окт - РИА Новости. США должны неукоснительно соблюдать принцип "одного Китая", а также прекратить поддержку "сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня", говорится в заявлении официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин, опубликованном на сайте ведомства в понедельник."Соединенные Штаты должны строго придерживаться принципа "одного Китая" и соблюдать три китайско-американских совместных коммюнике, обдуманно и надлежащим образом затрагивать вопросы, связанные с Тайванем. США должны прекратить поддерживать сепаратистские силы, выступающие за независимость Тайваня, и предпринять конкретные действия для сохранения мира и стабильности в Тайваньском проливе", - говорится в сообщении.Хуа Чуньин подчеркнула, что Китай примет все необходимые меры, чтобы решительно подавить любые замыслы о независимости Тайваня, и что "решимость и воля Китая защищать национальный суверенитет и территориальную целостность непоколебимы".В воскресенье официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил о том, что администрация США обеспокоена "провокационной" военной активностью КНР вблизи Тайваня и намерена продолжать оказывать поддержку островной провинции в обеспечении необходимого потенциала самообороны.Народно-освободительная Армия Китая (НОАК) в понедельник направила к берегам Тайваня более 50 военных самолетов, обновив установленный в субботу рекорд, следует из опубликованного ранее на сайте минобороны острова заявления.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20211003/kitay-1752849810.html

https://ria.ru/20210928/kitay-1752076950.html

сша

китай

тайвань

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, китай, тайвань, мид кнр, гоминьдан, хуа чуньин, нед прайс