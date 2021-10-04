МИД КНР призвал США прекратить поддерживать "тайваньских сепаратистов"
Представитель МИД КНР Чуньин: США должны прекратить поддерживать "сепаратистов" Тайваня
© AP Photo / Ng Han GuanОфициальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
© AP Photo / Ng Han Guan
ПЕКИН, 4 окт - РИА Новости. США должны неукоснительно соблюдать принцип "одного Китая", а также прекратить поддержку "сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня", говорится в заявлении официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин, опубликованном на сайте ведомства в понедельник.
"Соединенные Штаты должны строго придерживаться принципа "одного Китая" и соблюдать три китайско-американских совместных коммюнике, обдуманно и надлежащим образом затрагивать вопросы, связанные с Тайванем. США должны прекратить поддерживать сепаратистские силы, выступающие за независимость Тайваня, и предпринять конкретные действия для сохранения мира и стабильности в Тайваньском проливе", - говорится в сообщении.
Хуа Чуньин подчеркнула, что Китай примет все необходимые меры, чтобы решительно подавить любые замыслы о независимости Тайваня, и что "решимость и воля Китая защищать национальный суверенитет и территориальную целостность непоколебимы".
В воскресенье официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил о том, что администрация США обеспокоена "провокационной" военной активностью КНР вблизи Тайваня и намерена продолжать оказывать поддержку островной провинции в обеспечении необходимого потенциала самообороны.
Народно-освободительная Армия Китая (НОАК) в понедельник направила к берегам Тайваня более 50 военных самолетов, обновив установленный в субботу рекорд, следует из опубликованного ранее на сайте минобороны острова заявления.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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