Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211004/sdelka-1752926890.html
Китайская Evergrande приостановила торги в преддверии крупной сделки
Китайская Evergrande приостановила торги в преддверии крупной сделки - РИА Новости, 04.10.2021
Китайская Evergrande приостановила торги в преддверии крупной сделки
Торговля акциями одного из крупнейших китайских девелоперов Evergrande Group, оказавшегося на грани дефолта, приостановлена в Гонконге в понедельник в... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T07:50
2021-10-04T09:37
экономика
китай
гонконг
гонконгская фондовая биржа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752935016_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d29ee287847f0ee6fae553bbfeecfef3.jpg
ПЕКИН, 4 окт – РИА Новости. Торговля акциями одного из крупнейших китайских девелоперов Evergrande Group, оказавшегося на грани дефолта, приостановлена в Гонконге в понедельник в преддверии объявления о крупной сделке, говорится в заявлении компании на сайте Гонконгской фондовой бирже.Ранее в понедельник Evergrande Group сообщила, что торговля акциями China Evergrande Group приостанавливается."Торговля акциями компании была приостановлена в 9:00 4 октября 2021 года в ожидании публикации компанией объявления, содержащего внутреннюю информацию о крупной сделке", - говорится в заявлении.Один из крупнейших девелоперов Китая Evergrande оказался на грани дефолта после нескольких лет бурного роста и активных заимствований. Снижение продаж, высокорисковая бизнес-модель, а также действия Пекина по сдерживанию подъема китайского рынка жилья привели компанию к кризису. На конец июня задолженность Evergrande составляла 304 миллиарда долларов. С начала текущего года акции Evergrande, торгующиеся в Гонконге, подешевели более чем на 82%.
https://ria.ru/20211004/aktsii-1752922638.html
китай
гонконг
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752935016_128:318:2435:2048_1920x0_80_0_0_481aac9ecf7b1b0f2121686503ae6e94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, китай, гонконг, гонконгская фондовая биржа
07:50 04.10.2021 (обновлено: 09:37 04.10.2021)
 
Китайская Evergrande приостановила торги в преддверии крупной сделки

В Гонконге приостановили торги китайской Evergrande в ожидании объявления о крупной сделке

© REUTERS / Aly SongШтаб-квартира Evergrande Group в Китае
Штаб-квартира Evergrande Group в Китае - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© REUTERS / Aly Song
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 4 окт – РИА Новости. Торговля акциями одного из крупнейших китайских девелоперов Evergrande Group, оказавшегося на грани дефолта, приостановлена в Гонконге в понедельник в преддверии объявления о крупной сделке, говорится в заявлении компании на сайте Гонконгской фондовой бирже.
Ранее в понедельник Evergrande Group сообщила, что торговля акциями China Evergrande Group приостанавливается.
"Торговля акциями компании была приостановлена в 9:00 4 октября 2021 года в ожидании публикации компанией объявления, содержащего внутреннюю информацию о крупной сделке", - говорится в заявлении.
Один из крупнейших девелоперов Китая Evergrande оказался на грани дефолта после нескольких лет бурного роста и активных заимствований. Снижение продаж, высокорисковая бизнес-модель, а также действия Пекина по сдерживанию подъема китайского рынка жилья привели компанию к кризису. На конец июня задолженность Evergrande составляла 304 миллиарда долларов. С начала текущего года акции Evergrande, торгующиеся в Гонконге, подешевели более чем на 82%.
Семья идет мимо карты, на которой показаны проекты развития Evergrande Group - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
Вчера, 04:36
В Гонконге приостановили торговлю акциями китайского девелопера Evergrande
 
ЭкономикаКитайГонконгГонконгская фондовая биржа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:33Facebook заявила, что сбой не привел к раскрытию данных пользователей
05:24Facebook назвала причину глобального сбоя
05:21В Кирове при пожаре в инфекционной больнице погибли два человека
05:17Япония намерена продолжить переговоры по мирному договору с Россией
05:07Прокуратура Южной Дакоты заявила, что изучает "досье Пандоры"
04:54Работу мессенджера WhatsApp полностью восстановили
04:50"Киноэкипаж" отправился под песню "Трава у дома" на космодром Байконур
04:23Зампостпреда России при ООН провел для западных коллег "урок" по химии
04:01Кисида провел первый на посту премьера Японии разговор с президентом США
03:54В России хотят изменить требования к оплате труда педагогов
03:44В России завершили испытания снайперской винтовки Чукавина
03:42Немцев обрадовала закачка газа в первую нитку "Северного потока — 2"
03:37Российские и монгольские военные нанесли массированный удар по "противнику"
03:19Чекунков назвал цель создания нового города в Приморье
03:18Юрист напомнил дачникам о штрафе за сжигание мусора
03:09Эксперты подсчитали, сколько россияне тратят на репетиторов
03:06Телефонные аферисты придумали уловку, как вывести жертву на разговор
03:00Эксперт МИФИ пояснила значение открытия Нобелевских лауреатов по медицине
03:00Эксперты назвали сроки отключения электричества за долги
02:47Байден высказался в поддержку евроинтеграции стран Западных Балкан
Лента новостейМолния