https://ria.ru/20211004/sdelka-1752926890.html
Китайская Evergrande приостановила торги в преддверии крупной сделки
Китайская Evergrande приостановила торги в преддверии крупной сделки - РИА Новости, 04.10.2021
Китайская Evergrande приостановила торги в преддверии крупной сделки
Торговля акциями одного из крупнейших китайских девелоперов Evergrande Group, оказавшегося на грани дефолта, приостановлена в Гонконге в понедельник в... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T07:50
2021-10-04T07:50
2021-10-04T09:37
экономика
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ПЕКИН, 4 окт – РИА Новости. Торговля акциями одного из крупнейших китайских девелоперов Evergrande Group, оказавшегося на грани дефолта, приостановлена в Гонконге в понедельник в преддверии объявления о крупной сделке, говорится в заявлении компании на сайте Гонконгской фондовой бирже.Ранее в понедельник Evergrande Group сообщила, что торговля акциями China Evergrande Group приостанавливается."Торговля акциями компании была приостановлена в 9:00 4 октября 2021 года в ожидании публикации компанией объявления, содержащего внутреннюю информацию о крупной сделке", - говорится в заявлении.Один из крупнейших девелоперов Китая Evergrande оказался на грани дефолта после нескольких лет бурного роста и активных заимствований. Снижение продаж, высокорисковая бизнес-модель, а также действия Пекина по сдерживанию подъема китайского рынка жилья привели компанию к кризису. На конец июня задолженность Evergrande составляла 304 миллиарда долларов. С начала текущего года акции Evergrande, торгующиеся в Гонконге, подешевели более чем на 82%.
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экономика, китай, гонконг, гонконгская фондовая биржа
07:50 04.10.2021 (обновлено: 09:37 04.10.2021)
Китайская Evergrande приостановила торги в преддверии крупной сделки
В Гонконге приостановили торги китайской Evergrande в ожидании объявления о крупной сделке