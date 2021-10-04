https://ria.ru/20211004/sdelka-1752926890.html

Китайская Evergrande приостановила торги в преддверии крупной сделки

Китайская Evergrande приостановила торги в преддверии крупной сделки - РИА Новости, 04.10.2021

Китайская Evergrande приостановила торги в преддверии крупной сделки

Торговля акциями одного из крупнейших китайских девелоперов Evergrande Group, оказавшегося на грани дефолта, приостановлена в Гонконге в понедельник в... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T07:50

2021-10-04T07:50

2021-10-04T09:37

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гонконг

гонконгская фондовая биржа

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ПЕКИН, 4 окт – РИА Новости. Торговля акциями одного из крупнейших китайских девелоперов Evergrande Group, оказавшегося на грани дефолта, приостановлена в Гонконге в понедельник в преддверии объявления о крупной сделке, говорится в заявлении компании на сайте Гонконгской фондовой бирже.Ранее в понедельник Evergrande Group сообщила, что торговля акциями China Evergrande Group приостанавливается."Торговля акциями компании была приостановлена в 9:00 4 октября 2021 года в ожидании публикации компанией объявления, содержащего внутреннюю информацию о крупной сделке", - говорится в заявлении.Один из крупнейших девелоперов Китая Evergrande оказался на грани дефолта после нескольких лет бурного роста и активных заимствований. Снижение продаж, высокорисковая бизнес-модель, а также действия Пекина по сдерживанию подъема китайского рынка жилья привели компанию к кризису. На конец июня задолженность Evergrande составляла 304 миллиарда долларов. С начала текущего года акции Evergrande, торгующиеся в Гонконге, подешевели более чем на 82%.

https://ria.ru/20211004/aktsii-1752922638.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, китай, гонконг, гонконгская фондовая биржа