https://ria.ru/20211004/sboi-1753081662.html
Сотрудники Facebook не могут попасть в здание компании для решения проблемы
Сотрудники Facebook не могут попасть в здание компании для решения проблемы - РИА Новости, 04.10.2021
Сотрудники Facebook не могут попасть в здание компании для решения проблемы
Сотрудники Facebook не могут попасть в здание компании, чтобы оценить случившийся в работе соцсети сбой, сообщила корреспондент New York Times Шира Френкель. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T22:30
2021-10-04T22:30
2021-10-04T23:49
в мире
сша
facebook
глобальный сбой в работе соцсетей
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Сотрудники Facebook не могут попасть в здание компании, чтобы оценить случившийся в работе соцсети сбой, сообщила корреспондент New York Times Шира Френкель."Только что по телефону работник FB описал невозможность для сотрудников войти в здание этим утром, чтобы начать оценку масштабов сбоя, потому что их бейджи не открывают замки на дверях", - сообщила Френкель в Twitter.По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах, в том числе из России, жалуются на масштабные сбои в работе сервисов. Первые сообщения о неполадках появились после 18.34 мск. В основном на сбои жалуются пользователи из США и Великобритании, а также из Канады, Нидерландов, Германии, Италии, Франции и других стран.Сама компания через Twitter сообщила, что в курсе проблем с доступом у "некоторых людей" и работает над тем, чтобы все пришло в норму как можно скорее.
https://ria.ru/20211004/utechka-1753080331.html
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в мире, сша, facebook, глобальный сбой в работе соцсетей
22:30 04.10.2021 (обновлено: 23:49 04.10.2021)
Сотрудники Facebook не могут попасть в здание компании для решения проблемы
Сотрудники Facebook не могут попасть в здание для решения проблемы со сбоями в работе