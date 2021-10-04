https://ria.ru/20211004/sboi-1753081662.html

Сотрудники Facebook не могут попасть в здание компании для решения проблемы

Сотрудники Facebook не могут попасть в здание компании для решения проблемы - РИА Новости, 04.10.2021

Сотрудники Facebook не могут попасть в здание компании для решения проблемы

Сотрудники Facebook не могут попасть в здание компании, чтобы оценить случившийся в работе соцсети сбой, сообщила корреспондент New York Times Шира Френкель. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T22:30

2021-10-04T22:30

2021-10-04T23:49

в мире

сша

facebook

глобальный сбой в работе соцсетей

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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Сотрудники Facebook не могут попасть в здание компании, чтобы оценить случившийся в работе соцсети сбой, сообщила корреспондент New York Times Шира Френкель."Только что по телефону работник FB описал невозможность для сотрудников войти в здание этим утром, чтобы начать оценку масштабов сбоя, потому что их бейджи не открывают замки на дверях", - сообщила Френкель в Twitter.По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах, в том числе из России, жалуются на масштабные сбои в работе сервисов. Первые сообщения о неполадках появились после 18.34 мск. В основном на сбои жалуются пользователи из США и Великобритании, а также из Канады, Нидерландов, Германии, Италии, Франции и других стран.Сама компания через Twitter сообщила, что в курсе проблем с доступом у "некоторых людей" и работает над тем, чтобы все пришло в норму как можно скорее.

https://ria.ru/20211004/utechka-1753080331.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, facebook, глобальный сбой в работе соцсетей