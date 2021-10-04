https://ria.ru/20211004/sboi-1753075413.html
Роскомнадзор зафиксировал сбои в работе сервисов Facebook
Роскомнадзор зафиксировал сбои в работе сервисов Facebook - РИА Новости, 04.10.2021
Роскомнадзор зафиксировал сбои в работе сервисов Facebook
Специалисты Роскомнадзора фиксируют сбои в работе сервисов Facebook на территории разных стран, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T21:21
2021-10-04T21:21
2021-10-04T23:49
технологии
калифорния
марк цукерберг
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
whatsapp inc.
facebook
глобальный сбой в работе соцсетей
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Специалисты Роскомнадзора фиксируют сбои в работе сервисов Facebook на территории разных стран, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."По данным мониторинга ЦМУ ССОП (Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования - ред.) на территории многих стран фиксируются сбои в работе сервисов Facebook. Недоступность ресурсов подтверждает сама компания",- сообщили в пресс-службе.По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах, в том числе из России, жалуются на масштабные сбои в работе сервисов. Первые сообщения о неполадках появились после 18.34 мск. Компания Facebook сообщила, что работает над устранением сбоев в работе своих продуктов.Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.
https://ria.ru/20211004/poteri-1753075015.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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технологии, калифорния, марк цукерберг, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), whatsapp inc., facebook, глобальный сбой в работе соцсетей
21:21 04.10.2021 (обновлено: 23:49 04.10.2021)
Роскомнадзор зафиксировал сбои в работе сервисов Facebook
Роскомнадзор зафиксировал сбой в работе сервисов Facebook на территории разных стран