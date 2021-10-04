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Песков сообщил, что сайт президента работает без перебоев
Песков сообщил, что сайт президента работает без перебоев - РИА Новости, 04.10.2021
Песков сообщил, что сайт президента работает без перебоев
Сайт президента России работает, администрация не испытывает проблем на фоне глобального сбоя в соцсетях, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T21:16
2021-10-04T23:49
владимир путин
дмитрий песков
россия
whatsapp inc.
facebook
глобальный сбой в работе соцсетей
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Сайт президента России работает, администрация не испытывает проблем на фоне глобального сбоя в соцсетях, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сайт президента работает. Проблем нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не испытывают ли проблем в администрации президента на фоне глобального сбоя в работе Facebook, WhatsApp и Instagram, а также на российских ресурсах, в частности, "ВКонтакте".
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владимир путин, дмитрий песков, россия, whatsapp inc., facebook, глобальный сбой в работе соцсетей
21:16 04.10.2021 (обновлено: 23:49 04.10.2021)
 
Песков сообщил, что сайт президента работает без перебоев

Пресс-секретарь президента Песков сообщил об отсутствии сбоев в работе сайта президента

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Сайт президента России работает, администрация не испытывает проблем на фоне глобального сбоя в соцсетях, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сайт президента работает. Проблем нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не испытывают ли проблем в администрации президента на фоне глобального сбоя в работе Facebook, WhatsApp и Instagram, а также на российских ресурсах, в частности, "ВКонтакте".
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
Вчера, 14:02
В Telegram произошел масштабный сбой
 
Владимир ПутинДмитрий ПесковРоссияWhatsApp Inc.FacebookГлобальный сбой в работе соцсетей
 
 
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