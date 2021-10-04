https://ria.ru/20211004/sayt-1753075153.html

Песков сообщил, что сайт президента работает без перебоев

Песков сообщил, что сайт президента работает без перебоев - РИА Новости, 04.10.2021

Песков сообщил, что сайт президента работает без перебоев

Сайт президента России работает, администрация не испытывает проблем на фоне глобального сбоя в соцсетях, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T21:16

2021-10-04T21:16

2021-10-04T23:49

владимир путин

дмитрий песков

россия

whatsapp inc.

facebook

глобальный сбой в работе соцсетей

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Сайт президента России работает, администрация не испытывает проблем на фоне глобального сбоя в соцсетях, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сайт президента работает. Проблем нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не испытывают ли проблем в администрации президента на фоне глобального сбоя в работе Facebook, WhatsApp и Instagram, а также на российских ресурсах, в частности, "ВКонтакте".

https://ria.ru/20211004/telegram-1752993955.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, дмитрий песков, россия, whatsapp inc., facebook, глобальный сбой в работе соцсетей