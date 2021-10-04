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В Раде предложили внести на рассмотрение СНБО санкции против Коломойского
В Раде предложили внести на рассмотрение СНБО санкции против Коломойского - РИА Новости, 04.10.2021
В Раде предложили внести на рассмотрение СНБО санкции против Коломойского
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Голос" Александра Устинова предлагает парламенту утвердить и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T18:18
2021-10-04T18:18
в мире
украина
владимир зеленский
игорь коломойский
верховная рада украины
совет национальной безопасности и обороны украины
"досье пандоры"
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КИЕВ, 4 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Голос" Александра Устинова предлагает парламенту утвердить и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложение о введении санкций в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского, проект постановления зарегистрирован на сайте Рады в понедельник.Ранее Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) со ссылкой на "досье Пандоры" сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы использовал офшорные схемы, чтобы его семья могла получать прибыль от бизнеса за рубежом, не декларируя это. В этих схемах в частности фигурируют нынешний Глава СБУ Иван Баканов, а также первый помощник Зеленского Сергей Шефир. На Украине расследование вышло в виде фильма "Офшор 95"."Именно парламент должен устроить голосование за санкции против Коломойского и обратиться к СНБО, чтобы не получилось "избирательности" санкций или олигархов, которыми нас так пугают политики с экранов телеканалов, принадлежащих опять же олигархам. Это способ нашего монобольшинства показать истинное намерение бороться с олигархами, а оппозиции не говорить о том, что парламент "ломали через колено", а самим как парламенту начать борьбу с олигархами", - написала Устинова на своей странице в Facebook.По ее мнению, это отличный тест для каждой политической силы и их готовности не к популизму, а к настоящим шагам против олигархов.Счетная палата ЕС (ECA) ранее обнародовала доклад, в котором отметила, что поддержка Евросоюзом реформ на Украине показала неэффективность в борьбе с крупной коррупцией, в частности, с олигархами. Аудиторы в связи с этим рекомендовали ЕС разработать до конца 2022 года пошаговую стратегию противодействия крупной коррупции на Украине, включая санкции в отношении украинских олигархов (запрет на поездки в Евросоюз и замораживание активов на европейской территории).
https://ria.ru/20211003/impichment-1752911614.html
https://ria.ru/20211003/rassledovanie-1752901853.html
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в мире, украина, владимир зеленский, игорь коломойский, верховная рада украины, совет национальной безопасности и обороны украины, "досье пандоры"
18:18 04.10.2021
 
В Раде предложили внести на рассмотрение СНБО санкции против Коломойского

Депутат Рады Устинова предложила внести на рассмотрение СНБО санкции против Коломойского

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 4 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Голос" Александра Устинова предлагает парламенту утвердить и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложение о введении санкций в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского, проект постановления зарегистрирован на сайте Рады в понедельник.
Ранее Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) со ссылкой на "досье Пандоры" сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы использовал офшорные схемы, чтобы его семья могла получать прибыль от бизнеса за рубежом, не декларируя это. В этих схемах в частности фигурируют нынешний Глава СБУ Иван Баканов, а также первый помощник Зеленского Сергей Шефир. На Украине расследование вышло в виде фильма "Офшор 95".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
3 октября, 22:48
Политолог не исключил импичмента Зеленскому из-за "досье Пандоры"
"Именно парламент должен устроить голосование за санкции против Коломойского и обратиться к СНБО, чтобы не получилось "избирательности" санкций или олигархов, которыми нас так пугают политики с экранов телеканалов, принадлежащих опять же олигархам. Это способ нашего монобольшинства показать истинное намерение бороться с олигархами, а оппозиции не говорить о том, что парламент "ломали через колено", а самим как парламенту начать борьбу с олигархами", - написала Устинова на своей странице в Facebook.
По ее мнению, это отличный тест для каждой политической силы и их готовности не к популизму, а к настоящим шагам против олигархов.
Счетная палата ЕС (ECA) ранее обнародовала доклад, в котором отметила, что поддержка Евросоюзом реформ на Украине показала неэффективность в борьбе с крупной коррупцией, в частности, с олигархами. Аудиторы в связи с этим рекомендовали ЕС разработать до конца 2022 года пошаговую стратегию противодействия крупной коррупции на Украине, включая санкции в отношении украинских олигархов (запрет на поездки в Евросоюз и замораживание активов на европейской территории).
Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
3 октября, 20:50
Фирма Baker McKenzie помогла Коломойскому отмыть миллиарды долларов
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийИгорь КоломойскийВерховная Рада УкраиныСовет национальной безопасности и обороны Украины"досье Пандоры"
 
 
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