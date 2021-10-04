https://ria.ru/20211004/saakashvili-1753008141.html

В Грузии начали сбор подписей за освобождение Саакашвили

В Грузии начали сбор подписей за освобождение Саакашвили - РИА Новости, 04.10.2021

В Грузии начали сбор подписей за освобождение Саакашвили

Лидер грузинской оппозиционной партии "Закон и справедливость" Тако Чарквиани, создавшая народное движение по возвращению экс-президента Михаила Саакашвили,... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T14:54

2021-10-04T14:54

2021-10-04T16:33

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задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 4 окт — РИА Новости. Лидер грузинской оппозиционной партии "Закон и справедливость" Тако Чарквиани, создавшая народное движение по возвращению экс-президента Михаила Саакашвили, сообщила РИА Новости о начале сбора подписей за его освобождение.Бывшего главу государства задержали в Грузии 1 октября. До этого он говорил, что собирается вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В стране его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей неоднократно заявляли, что политика возьмут под стражу как только тот перейдет границу."Мы докажем, что нас гораздо больше, чем это могут представить в правительстве", — сказала Чарквиани.Она призвала всех сторонников присоединиться к акции в поддержку Саакашвили, которая в эти минуты проходит у стен тюрьмы.Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести.Он также является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.У Саакашвили украинское гражданство. Прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции политика на Украину не рассматривается.

https://ria.ru/20211004/saakashvili-1753004388.html

https://ria.ru/20211004/saakashvili-1752975241.html

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в мире, украина, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии