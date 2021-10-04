https://ria.ru/20211004/saakashvili-1752970515.html

Адвокат допустил, что Саакашвили откажется от экстрадиции

Адвокат допустил, что Саакашвили откажется от экстрадиции - РИА Новости, 04.10.2021

Адвокат допустил, что Саакашвили откажется от экстрадиции

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, возможно, откажется от экстрадиции на Украину, так как намерен вести политическую борьбу на родине, заявил его... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T12:34

2021-10-04T12:34

2021-10-04T12:44

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задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 4 окт - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, возможно, откажется от экстрадиции на Украину, так как намерен вести политическую борьбу на родине, заявил его адвокат Георгий Чивиашвили журналистам."Что касается вопроса об экстрадиции, позиция Михаила Саакашвили в этом вопросе такова, что он прибыл в Грузию, на свою родину, и собирается вести политическую борьбу. Возможно, он откажется от экстрадиции", - заявил Чивиашвили.Адвокаты в понедельник впервые увиделись с Саакашвили в тюрьме. Интересы бывшего президента защищают четыре адвоката.Ранее вице-премьер Тея Цулукиани на брифинге сообщила, что власти не желают передавать Саакашвили Украине.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. У Саакашвили украинское гражданство. Прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции бывшего президента на Украину не рассматривается.Экс-президента Грузии заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

https://ria.ru/20211004/saakashvili-1752967124.html

https://ria.ru/20211003/tyurma-1752898709.html

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в мире, украина, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии