12:16 04.10.2021 (обновлено: 12:25 04.10.2021)
Адвокат рассказал о состоянии Саакашвили после задержания
Адвокат Басилая: Саакашвили продолжает в тюрьме голодовку, чувствует себя хорошо
© AP Photo / Oleksandr StashevskyiТюрьма, где содержится бывший президент Грузии Михаил Саакашвили
© AP Photo / Oleksandr Stashevskyi
ТБИЛИСИ, 4 окт - РИА Новости. Помещенный в тюрьму экс-президент Грузии Михаил Саакашвили продолжает голодовку, чувствует себя хорошо, заявил его адвокат Бека Басилая после встречи с подзащитным.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. У Саакашвили украинское гражданство. Прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции бывшего президента на Украину не рассматривается.
"Миша продолжает голодовку принципиально и тем самым выражает протест, он намерен бороться до конца. Чувствует себя хорошо",- заявил он журналистам у тюрьмы.
Адвокаты в понедельник впервые увиделись с Саакашвили.
Экс-президента Грузии заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
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