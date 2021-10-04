https://ria.ru/20211004/saakashvili-1752967124.html

Адвокат рассказал о состоянии Саакашвили после задержания

Адвокат рассказал о состоянии Саакашвили после задержания - РИА Новости, 04.10.2021

Адвокат рассказал о состоянии Саакашвили после задержания

Помещенный в тюрьму экс-президент Грузии Михаил Саакашвили продолжает голодовку, чувствует себя хорошо, заявил его адвокат Бека Басилая после встречи с... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T12:16

2021-10-04T12:16

2021-10-04T12:25

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грузия

михаил саакашвили

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 4 окт - РИА Новости. Помещенный в тюрьму экс-президент Грузии Михаил Саакашвили продолжает голодовку, чувствует себя хорошо, заявил его адвокат Бека Басилая после встречи с подзащитным.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. У Саакашвили украинское гражданство. Прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции бывшего президента на Украину не рассматривается."Миша продолжает голодовку принципиально и тем самым выражает протест, он намерен бороться до конца. Чувствует себя хорошо",- заявил он журналистам у тюрьмы.Адвокаты в понедельник впервые увиделись с Саакашвили.Экс-президента Грузии заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

https://ria.ru/20211001/saakashvili-1752752256.html

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в мире, украина, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии