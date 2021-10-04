12:14 04.10.2021 (обновлено: 12:15 04.10.2021)
В правительстве Грузии исключили экстрадицию Саакашвили на Украину
Вице-премьер Грузии Цулукиани исключила экстрадицию экс-президента Саакашвили на Украину
© REUTERS / Georgian Interior Ministry Press ServiceБывший президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания в городе Рустави
ТБИЛИСИ, 4 окт - РИА Новости. Власти Грузии не намерены передавать украинской стороне задержанного и заочно осужденного по ряду дел экс-президента Михаила Саакашвили, заявила вице-премьер Тея Цулукиани на брифинге.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. У Саакашвили украинское гражданство. Прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции бывшего президента на Украину не рассматривается.
"Передача гражданина государству, которое этого требует, может произойти в том случае, если в той стране он проходит по уголовным делам... Если мы говорим о том, чтобы передать Саакашвили Украине для того, чтобы он отсидел на украинской территории присужденный ему в Грузии тюремный срок, то у нас нет никакого желания",- заявила Цулукиани.
По ее словам, вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину является абсурдом.
Экс-президента Грузии заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
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