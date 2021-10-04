https://ria.ru/20211004/saakashvili-1752966517.html

В правительстве Грузии исключили экстрадицию Саакашвили на Украину

В правительстве Грузии исключили экстрадицию Саакашвили на Украину - РИА Новости, 04.10.2021

В правительстве Грузии исключили экстрадицию Саакашвили на Украину

Власти Грузии не намерены передавать украинской стороне задержанного и заочно осужденного по ряду дел экс-президента Михаила Саакашвили, заявила вице-премьер... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T12:14

2021-10-04T12:14

2021-10-04T12:15

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тея цулукиани

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 4 окт - РИА Новости. Власти Грузии не намерены передавать украинской стороне задержанного и заочно осужденного по ряду дел экс-президента Михаила Саакашвили, заявила вице-премьер Тея Цулукиани на брифинге.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. У Саакашвили украинское гражданство. Прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции бывшего президента на Украину не рассматривается."Передача гражданина государству, которое этого требует, может произойти в том случае, если в той стране он проходит по уголовным делам... Если мы говорим о том, чтобы передать Саакашвили Украине для того, чтобы он отсидел на украинской территории присужденный ему в Грузии тюремный срок, то у нас нет никакого желания",- заявила Цулукиани.По ее словам, вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину является абсурдом.Экс-президента Грузии заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

https://ria.ru/20211004/saakashvili-1752957620.html

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в мире, украина, грузия, михаил саакашвили, тея цулукиани, задержание саакашвили в грузии