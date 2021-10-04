https://ria.ru/20211004/saakashvili-1752934674.html
Адвокаты Саакашвили прибыли в тюрьму для встречи с ним
Адвокаты Саакашвили прибыли в тюрьму для встречи с ним - РИА Новости, 04.10.2021
Адвокаты Саакашвили прибыли в тюрьму для встречи с ним
Адвокаты экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в понедельник посещают своего подзащитного в Руставской тюрьме, сообщил РИА Новости один из них Бека Басилая. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T09:30
2021-10-04T09:30
2021-10-04T09:30
в мире
грузия
михаил саакашвили
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 4 окт - РИА Новости. Адвокаты экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в понедельник посещают своего подзащитного в Руставской тюрьме, сообщил РИА Новости один из них Бека Басилая."Мы уже заходим внутрь", - сказал Басилая.Защитники пообещали рассказать о деталях встречи после ее завершения. Это первая встреча адвокатов с Саакашвили после его задержания.Саакашвили был задержан в Грузии в пятницу. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
https://ria.ru/20211003/saakashvili-1752897147.html
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Михаила Саакашвили доставляют в Руставскую тюрьму
Кадры препровождения третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в Руставскую тюрьму.
Сейчас у входа собираются журналисты, сюда же направляются адвокаты Михаила Саакашвили и активисты "Единого Нацдвижения".
2021-10-04T09:30
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в мире, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии
Адвокаты Саакашвили прибыли в тюрьму для встречи с ним
Адвокаты экс-президента Грузии Саакашвили прибыли в тюрьму в Тбилиси для встречи с ним