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Глава ОДВЗЯИ опроверг предположения, что Россия не соблюдает договор
Глава ОДВЗЯИ опроверг предположения, что Россия не соблюдает договор - РИА Новости, 04.10.2021
Глава ОДВЗЯИ опроверг предположения, что Россия не соблюдает договор
Исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд в интервью РИА... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T10:24
2021-10-04T10:24
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ВЕНА, 4 окт - РИА Новости, Маргарита Костив. Исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд в интервью РИА Новости опроверг звучавшие в США предположения, что Россия не соблюдает договор.В прошлом году госдеп США подготовил доклад для конгресса, где говорил о возможном неполном соблюдении Москвой соблюдении договора."Безусловно, я знаю о заявлениях, сделанных США в отношении соблюдения Россией соглашения. Я не видел никаких свидетельств этого", - сказал собеседник агентства.Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят Генеральной ассамблеей ООН 24 сентября 1996 года в Нью-Йорке. Договор вступит в силу через 180 дней после ратификации всеми 44 государствами, имеющими атомное оружие или потенциально способными его создать. Список этих стран определен Международным агентством по атомной энергии. Тридцать шесть из них, в том числе Россия, договор уже ратифицировали. Однако еще несколько стран, в том числе США, до сих пор этого не сделали.
https://ria.ru/20211004/yadernoe_oruzhie-1752941927.html
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в мире, сша, оон, москва, космос - риа наука, россия
10:24 04.10.2021
 
Глава ОДВЗЯИ опроверг предположения, что Россия не соблюдает договор

Глава ОДВЗЯИ Флойд опроверг звучавшие в США предположения, что Россия не соблюдает договор

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРакетный комплекс "Тополь"
Ракетный комплекс Тополь - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЕНА, 4 окт - РИА Новости, Маргарита Костив. Исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд в интервью РИА Новости опроверг звучавшие в США предположения, что Россия не соблюдает договор.
В прошлом году госдеп США подготовил доклад для конгресса, где говорил о возможном неполном соблюдении Москвой соблюдении договора.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
Вчера, 10:20
В ОДВЗЯИ заявили о работе США над новой ядерной доктриной
"Безусловно, я знаю о заявлениях, сделанных США в отношении соблюдения Россией соглашения. Я не видел никаких свидетельств этого", - сказал собеседник агентства.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят Генеральной ассамблеей ООН 24 сентября 1996 года в Нью-Йорке. Договор вступит в силу через 180 дней после ратификации всеми 44 государствами, имеющими атомное оружие или потенциально способными его создать. Список этих стран определен Международным агентством по атомной энергии. Тридцать шесть из них, в том числе Россия, договор уже ратифицировали. Однако еще несколько стран, в том числе США, до сих пор этого не сделали.
Первое в истории испытание атомного оружия в Нью-Мексико, в местечке Аламогордо, США - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
Вчера, 10:14
Глава ОДВЗЯИ рассказал о работе по ратификации договора о запрете испытаний
 
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