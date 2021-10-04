https://ria.ru/20211004/rossiya-1752942643.html
Глава ОДВЗЯИ опроверг предположения, что Россия не соблюдает договор
Глава ОДВЗЯИ опроверг предположения, что Россия не соблюдает договор - РИА Новости, 04.10.2021
Глава ОДВЗЯИ опроверг предположения, что Россия не соблюдает договор
Исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд в интервью РИА... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T10:24
2021-10-04T10:24
2021-10-04T10:24
в мире
сша
оон
москва
космос - риа наука
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156311/38/1563113816_0:270:3070:1997_1920x0_80_0_0_f10f304a7462077cd6da5b8a097c6ae3.jpg
ВЕНА, 4 окт - РИА Новости, Маргарита Костив. Исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд в интервью РИА Новости опроверг звучавшие в США предположения, что Россия не соблюдает договор.В прошлом году госдеп США подготовил доклад для конгресса, где говорил о возможном неполном соблюдении Москвой соблюдении договора."Безусловно, я знаю о заявлениях, сделанных США в отношении соблюдения Россией соглашения. Я не видел никаких свидетельств этого", - сказал собеседник агентства.Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят Генеральной ассамблеей ООН 24 сентября 1996 года в Нью-Йорке. Договор вступит в силу через 180 дней после ратификации всеми 44 государствами, имеющими атомное оружие или потенциально способными его создать. Список этих стран определен Международным агентством по атомной энергии. Тридцать шесть из них, в том числе Россия, договор уже ратифицировали. Однако еще несколько стран, в том числе США, до сих пор этого не сделали.
https://ria.ru/20211004/yadernoe_oruzhie-1752941927.html
https://ria.ru/20211004/ispytaniya-1752940993.html
сша
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156311/38/1563113816_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_90f839e3fd2c259fd27a96a7a064c8f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, оон, москва, космос - риа наука, россия
Глава ОДВЗЯИ опроверг предположения, что Россия не соблюдает договор
Глава ОДВЗЯИ Флойд опроверг звучавшие в США предположения, что Россия не соблюдает договор