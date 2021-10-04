https://ria.ru/20211004/rossiya-1752942643.html

Глава ОДВЗЯИ опроверг предположения, что Россия не соблюдает договор

Глава ОДВЗЯИ опроверг предположения, что Россия не соблюдает договор - РИА Новости, 04.10.2021

Глава ОДВЗЯИ опроверг предположения, что Россия не соблюдает договор

Исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд в интервью РИА... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T10:24

2021-10-04T10:24

2021-10-04T10:24

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ВЕНА, 4 окт - РИА Новости, Маргарита Костив. Исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд в интервью РИА Новости опроверг звучавшие в США предположения, что Россия не соблюдает договор.В прошлом году госдеп США подготовил доклад для конгресса, где говорил о возможном неполном соблюдении Москвой соблюдении договора."Безусловно, я знаю о заявлениях, сделанных США в отношении соблюдения Россией соглашения. Я не видел никаких свидетельств этого", - сказал собеседник агентства.Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят Генеральной ассамблеей ООН 24 сентября 1996 года в Нью-Йорке. Договор вступит в силу через 180 дней после ратификации всеми 44 государствами, имеющими атомное оружие или потенциально способными его создать. Список этих стран определен Международным агентством по атомной энергии. Тридцать шесть из них, в том числе Россия, договор уже ратифицировали. Однако еще несколько стран, в том числе США, до сих пор этого не сделали.

https://ria.ru/20211004/yadernoe_oruzhie-1752941927.html

https://ria.ru/20211004/ispytaniya-1752940993.html

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в мире, сша, оон, москва, космос - риа наука, россия