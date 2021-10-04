https://ria.ru/20211004/revaktsinatsiya-1752988002.html

Около 1,8 миллиона россиян ревакцинировались от COVID-19

Около 1,8 миллиона россиян ревакцинировались от COVID-19 - РИА Новости, 04.10.2021

Около 1,8 миллиона россиян ревакцинировались от COVID-19

Повторно вакцинацию от COVID-19 в стране прошли около 1,8 миллиона человек, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T13:40

2021-10-04T13:40

2021-10-04T14:49

распространение коронавируса

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

михаил мурашко

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ГЕЛЕНДЖИК, 4 окт — РИА Новости. Повторно вакцинацию от COVID-19 в стране прошли около 1,8 миллиона человек, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.Министр также отметил, что по статистике ведомства, заболевают два процента привитых. По его словам, в стационары по большей части попадают пациенты, не получившие вакцину.Ранее Мурашко сообщил, что двумя компонентами в России привиты около 40 миллионов человек, одним — более 49 миллионов.В стране зарегистрированы пять вакцин от COVID-19. Наиболее широко доступен препарат "Спутник V", созданный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ, его одобрили в 70 странах. Также представлены "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" и "КовиВак" от центра имени Чумакова РАН.Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт" — облегченная версия "Спутника V", предполагающая однократное введение препарата. Кроме того, недавно Минздрав зарегистрировал "ЭпиВакКорону-Н" — в ней то же действующее вещество, что и в "ЭпиВакКороне", но синтезируются они по-разному.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от тяжелого течения болезни и необратимых последствий. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от коронавируса с отказом от прививки.

https://ria.ru/20210918/revaktsinatsiya-1750631294.html

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россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, михаил мурашко