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Нарышкин призвал учителей истории бороться с реабилитацией нацизма
Нарышкин призвал учителей истории бороться с реабилитацией нацизма - РИА Новости, 04.10.2021
Нарышкин призвал учителей истории бороться с реабилитацией нацизма
Школьные учителя истории не должны закрывать глаза на участившиеся в ряде стран Восточной Европы попытки реабилитации нацизма, преподаватели должны помогать... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T10:57
2021-10-04T10:57
общество
сергей нарышкин
великая отечественная война (1941-1945)
российское историческое общество
россия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Школьные учителя истории не должны закрывать глаза на участившиеся в ряде стран Восточной Европы попытки реабилитации нацизма, преподаватели должны помогать противостоять этому, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.Общая историческая память призвана поддерживать доверие между нациями, отметил Нарышкин, выступая в понедельник в Москве на международном конгрессе учителей истории. "Прежде всего, это касается истории Второй мировой войны, на признании итогов которой по сей день зиждется вся система международных отношений и международного права", - добавил он.Оценка тех или иных событий истории зачастую становится предметом дискуссии, однако эти обсуждения надо вести сугубо в научном поле, с историческими источниками на руках, отметил Нарышкин. Недопустимо политизировать исторические споры и использовать прошлое для воспитания новых поколений в ненависти друг к другу, подчеркнул он.
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общество, сергей нарышкин, великая отечественная война (1941-1945), российское историческое общество, россия
10:57 04.10.2021
 
Нарышкин призвал учителей истории бороться с реабилитацией нацизма

Нарышкин: учителя истории должны помогать противостоять попыткам реабилитации нацизма

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин во время заседания круглого стола, посвящённого исторической роли России в освоении космоса
Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин во время заседания круглого стола, посвящённого исторической роли России в освоении космоса - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Школьные учителя истории не должны закрывать глаза на участившиеся в ряде стран Восточной Европы попытки реабилитации нацизма, преподаватели должны помогать противостоять этому, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Общая историческая память призвана поддерживать доверие между нациями, отметил Нарышкин, выступая в понедельник в Москве на международном конгрессе учителей истории. "Прежде всего, это касается истории Второй мировой войны, на признании итогов которой по сей день зиждется вся система международных отношений и международного права", - добавил он.
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Оценка тех или иных событий истории зачастую становится предметом дискуссии, однако эти обсуждения надо вести сугубо в научном поле, с историческими источниками на руках, отметил Нарышкин. Недопустимо политизировать исторические споры и использовать прошлое для воспитания новых поколений в ненависти друг к другу, подчеркнул он.
"Полагаю, все присутствующие в этом зале разделяют нашу озабоченность в отношении участившихся случаев реабилитации нацизма в целом ряде стран Восточной Европы. Профессиональное историческое сообщество, ученые и педагоги всего мира не должны проявлять малодушие, закрывать глаза на подобные прецеденты", - сказал Нарышкин.
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