https://ria.ru/20211004/reabilitatsiya_natsizma-1752949271.html

Нарышкин призвал учителей истории бороться с реабилитацией нацизма

Нарышкин призвал учителей истории бороться с реабилитацией нацизма - РИА Новости, 04.10.2021

Нарышкин призвал учителей истории бороться с реабилитацией нацизма

Школьные учителя истории не должны закрывать глаза на участившиеся в ряде стран Восточной Европы попытки реабилитации нацизма, преподаватели должны помогать... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T10:57

2021-10-04T10:57

2021-10-04T10:57

общество

сергей нарышкин

великая отечественная война (1941-1945)

российское историческое общество

россия

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Школьные учителя истории не должны закрывать глаза на участившиеся в ряде стран Восточной Европы попытки реабилитации нацизма, преподаватели должны помогать противостоять этому, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.Общая историческая память призвана поддерживать доверие между нациями, отметил Нарышкин, выступая в понедельник в Москве на международном конгрессе учителей истории. "Прежде всего, это касается истории Второй мировой войны, на признании итогов которой по сей день зиждется вся система международных отношений и международного права", - добавил он.Оценка тех или иных событий истории зачастую становится предметом дискуссии, однако эти обсуждения надо вести сугубо в научном поле, с историческими источниками на руках, отметил Нарышкин. Недопустимо политизировать исторические споры и использовать прошлое для воспитания новых поколений в ненависти друг к другу, подчеркнул он.

https://ria.ru/20210405/reabilitatsiya-1604304492.html

https://ria.ru/20210906/genotsid-1748833562.html

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2021

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общество, сергей нарышкин, великая отечественная война (1941-1945), российское историческое общество, россия