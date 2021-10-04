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В России разрабатывают перспективную систему для приборов ночного видения
В России разрабатывают перспективную систему для приборов ночного видения - РИА Новости, 04.10.2021
В России разрабатывают перспективную систему для приборов ночного видения
Государственный научный центр НПО "Орион" (входит в холдинг "Швабе" ГК "Ростех") занимается разработкой фоточувствительных структур, которые позволят создавать... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T13:38
2021-10-04T13:38
технологии
новосибирск
ростех
российская академия наук
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НОВОСИБИРСК, 4 окт – РИА Новости. Государственный научный центр НПО "Орион" (входит в холдинг "Швабе" ГК "Ростех") занимается разработкой фоточувствительных структур, которые позволят создавать перспективные приборы ночного видения, сообщил в понедельник замгендиректора по инновациям и науке центра "Орион" Игорь Бурлаков."Мы разрабатываем фоточувствительные структуры на основе квантовых коллоидных точек, которые также дадут возможность создавать приборы, причем приборы высоких технических показателей, при этом достаточно скромные по цене, что очень важно для реализации и коммерциализации этих разработок", - сказал он журналистам в Новосибирске, где проходит научная конференция "Фотоника-2021".Бурлаков отметил, что в настоящее время в мире к этому направлению работы "только приступают" и российские специалисты и ученые находятся на шаг впереди западных коллег."Надеюсь, что скоро на рынок мы выведем приборы ночного видения, которые позволят уйти от применения в них вакуумных электронно-оптических преобразователей на чисто твердотельные", - сказал он.Специалист также добавил, что в целом в тематике тепловизионного ночного видения задач по импортозамещению еще много, однако они постепенно решаются, в частности, в сотрудничестве с Институтом физики полупроводников Сибирского отделения РАН (Новосибирск).Твердотельный преобразователь изображения в отличие от вакуумных электронно-оптических преобразователей имеет более низкую себестоимость, а его устойчивость к механическим воздействиям и световым помехам гораздо выше. Кроме того, его не нужно охлаждать с помощью систем отвода тепла.
https://ria.ru/20210930/roskosmos-1752519390.html
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технологии, новосибирск, ростех, российская академия наук
13:38 04.10.2021
 
В России разрабатывают перспективную систему для приборов ночного видения

Научный центр НПО "Орион" разрабатывает перспективную систему для приборов ночного видения

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкНочное небо
Ночное небо - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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НОВОСИБИРСК, 4 окт – РИА Новости. Государственный научный центр НПО "Орион" (входит в холдинг "Швабе" ГК "Ростех") занимается разработкой фоточувствительных структур, которые позволят создавать перспективные приборы ночного видения, сообщил в понедельник замгендиректора по инновациям и науке центра "Орион" Игорь Бурлаков.
"Мы разрабатываем фоточувствительные структуры на основе квантовых коллоидных точек, которые также дадут возможность создавать приборы, причем приборы высоких технических показателей, при этом достаточно скромные по цене, что очень важно для реализации и коммерциализации этих разработок", - сказал он журналистам в Новосибирске, где проходит научная конференция "Фотоника-2021".
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Бурлаков отметил, что в настоящее время в мире к этому направлению работы "только приступают" и российские специалисты и ученые находятся на шаг впереди западных коллег.
"Надеюсь, что скоро на рынок мы выведем приборы ночного видения, которые позволят уйти от применения в них вакуумных электронно-оптических преобразователей на чисто твердотельные", - сказал он.
Специалист также добавил, что в целом в тематике тепловизионного ночного видения задач по импортозамещению еще много, однако они постепенно решаются, в частности, в сотрудничестве с Институтом физики полупроводников Сибирского отделения РАН (Новосибирск).
Твердотельный преобразователь изображения в отличие от вакуумных электронно-оптических преобразователей имеет более низкую себестоимость, а его устойчивость к механическим воздействиям и световым помехам гораздо выше. Кроме того, его не нужно охлаждать с помощью систем отвода тепла.
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