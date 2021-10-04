https://ria.ru/20211004/razorenie-1753053024.html
Политолог назвал срок разорения Украины
Украине дали три года до полного разорения - РИА Новости, 04.10.2021
Политолог назвал срок разорения Украины
За 30 лет независимости Украина так и не состоялась как витрина постсоветского пространства, погрузилась во внутренний конфликт, и до полного разорения ей... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T18:03
2021-10-04T18:03
2021-10-04T18:20
в мире
украина
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. За 30 лет независимости Украина так и не состоялась как витрина постсоветского пространства, погрузилась во внутренний конфликт, и до полного разорения ей осталось три-пять лет, заявил в эфире канала "Наш" политолог Андрей Ермолаев.Эксперт рассказал, что в 90-е годы Запад смотрел на Украину как на пример успешной трансформации постсоветской республики в "европейского тигра"."Я сейчас говорю не только об экономике, я говорю о том, что и общество могло быть успешным и привлекательным", — уточнил он.Ермолаев пояснил, что в стране не было выраженных религиозных и этнических противоречий, а уровень жизни находился на достаточно высоком уровне по советским меркам. Сейчас там внутренний конфликт, а государство находится в состоянии распада. На территории Украины постепенно оформляются образования, которые могут "разорвать" ее, подчеркнул политолог. Он добавил, что перед властями стоит вопрос геополитической ответственности."Если предыдущий режим Порошенко и режим Зеленского рассчитывают на то, что их партнеры по евроатлантике будут разделять эту ответственность, они очень ошибаются. Тактически все ограничено тремя-пятью годами, когда необходимо завершить это ресурсное освоение Украины", — подытожил Ермолаев.О деградации украинского государства неоднократно высказывались различные политики и эксперты. Так, глава исполнительного комитета Национального совета реформ, экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявлял, что страна стоит на грани коллапса из-за стремительного роста центробежных настроений. Депутат Верховной рады Евгений Мураев называл бюджетный кризис причиной ее возможного развала в ближайшем будущем.
https://ria.ru/20210411/ruiny-1727741477.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина
18:03 04.10.2021 (обновлено: 18:20 04.10.2021)
Украине дали три года до полного разорения
Политолог Ермолаев дал Украине три года до полного разорения
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.
За 30 лет независимости Украина
так и не состоялась как витрина постсоветского пространства, погрузилась во внутренний конфликт, и до полного разорения ей осталось три-пять лет, заявил в эфире канала "Наш
" политолог Андрей Ермолаев.
Эксперт рассказал, что в 90-е годы Запад смотрел на Украину как на пример успешной трансформации постсоветской республики в "европейского тигра".
"Я сейчас говорю не только об экономике, я говорю о том, что и общество могло быть успешным и привлекательным", — уточнил он.
Ермолаев пояснил, что в стране не было выраженных религиозных и этнических противоречий, а уровень жизни находился на достаточно высоком уровне по советским меркам. Сейчас там внутренний конфликт, а государство находится в состоянии распада. На территории Украины постепенно оформляются образования, которые могут "разорвать" ее, подчеркнул политолог. Он добавил, что перед властями стоит вопрос геополитической ответственности.
"Если предыдущий режим Порошенко и режим Зеленского рассчитывают на то, что их партнеры по евроатлантике будут разделять эту ответственность, они очень ошибаются. Тактически все ограничено тремя-пятью годами, когда необходимо завершить это ресурсное освоение Украины", — подытожил Ермолаев.
О деградации украинского государства неоднократно высказывались различные политики и эксперты. Так, глава исполнительного комитета Национального совета реформ
, экс-президент Грузии
и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили
заявлял, что страна стоит на грани коллапса из-за стремительного роста центробежных настроений. Депутат Верховной рады Евгений Мураев
называл бюджетный кризис причиной ее возможного развала в ближайшем будущем.