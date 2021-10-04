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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211004/raskopki-1752728595.html
В Турции археологи нашли 400 гробниц возрастом около двух тысяч лет
В Турции археологи нашли 400 гробниц возрастом около двух тысяч лет - РИА Новости, 04.10.2021
В Турции археологи нашли 400 гробниц возрастом около двух тысяч лет
В Турции, в древнем городе Блаундус, археологи нашли 400 высеченных в скале гробниц, расписанных лозами, гроздьями винограда и цветами. Возраст захоронений... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T06:51
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культура
турция
археология
новости культуры
александр македонский
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В Турции, в древнем городе Блаундус, археологи нашли 400 высеченных в скале гробниц, расписанных лозами, гроздьями винограда и цветами. Возраст захоронений примерно 1800 лет, сообщает Daily Sabah. По словам руководителя раскопок, профессора Бирола Джана, проанализировав останки и другие материалы, которые они нашли в этой области, исследователи пришли к выводу, что каменные гробницы активно использовались после II века нашей эры.Команда Джана считает, что в древнем городе также есть большое количество погребений, расположенных под землей, поскольку Блаундус окружен рвом, достигающим в некоторых местах глубины 70 метров. Говоря о найденных захоронениях археолог отметил, что внутри скальных гробниц находятся комнаты разных типов. Сейчас в приоритете у специалистов сохранить гробницы и сделать все возможное для того чтобы весь некрополь в будущем смогли посещать туристы. Они уже готовят проекты по продвижению этого археологического объекта. Например, вокруг будет оборудована пешеходная дорожка, а территория освещена. В Daily Sabah отмечают, что город Блаундус был основан римским полководцем Блаундусом, когда Александр Македонский отправился в поход в Анатолию. После царя Македонии городом правили римляне и византийцы.
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турция, археология, новости культуры, александр македонский
06:51 04.10.2021
 
В Турции археологи нашли 400 гробниц возрастом около двух тысяч лет

В древнем турецком городе Блаундус археологи обнаружили 400 гробниц, высеченные в скале

CC BY 3.0 / Klaus-Peter Simon / Руины древнего города Блаундоса в Турции
Руины древнего города Блаундоса в Турции - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
CC BY 3.0 / Klaus-Peter Simon /
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В Турции, в древнем городе Блаундус, археологи нашли 400 высеченных в скале гробниц, расписанных лозами, гроздьями винограда и цветами. Возраст захоронений примерно 1800 лет, сообщает Daily Sabah.
По словам руководителя раскопок, профессора Бирола Джана, проанализировав останки и другие материалы, которые они нашли в этой области, исследователи пришли к выводу, что каменные гробницы активно использовались после II века нашей эры.
"Можно сказать, что они предназначались для семейных захоронений", — подчеркнул он.
Команда Джана считает, что в древнем городе также есть большое количество погребений, расположенных под землей, поскольку Блаундус окружен рвом, достигающим в некоторых местах глубины 70 метров.
Говоря о найденных захоронениях археолог отметил, что внутри скальных гробниц находятся комнаты разных типов.

"Перед стенами каждого склепа прямо в скале вырезаны арочные саркофаги. Помимо этого, внутри гробниц мы обнаружили места, которые, как полагаем, использовались для погребальных церемоний. Вход в них закрывали мраморной дверью, которую открывали во время захоронений или ритуалов", — пояснил Бирол Джан.

Сейчас в приоритете у специалистов сохранить гробницы и сделать все возможное для того чтобы весь некрополь в будущем смогли посещать туристы. Они уже готовят проекты по продвижению этого археологического объекта. Например, вокруг будет оборудована пешеходная дорожка, а территория освещена.

В Daily Sabah отмечают, что город Блаундус был основан римским полководцем Блаундусом, когда Александр Македонский отправился в поход в Анатолию. После царя Македонии городом правили римляне и византийцы.
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