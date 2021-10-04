https://ria.ru/20211004/raskhody-1753057623.html

В ООН заявили о росте глобальных военных расходов

В ООН заявили о росте глобальных военных расходов - РИА Новости, 04.10.2021

В ООН заявили о росте глобальных военных расходов

Глобальные расходы на военные нужды в 2020 году выросли до почти 2 триллионов долларов, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замгенсека и высокий... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T18:24

2021-10-04T18:24

2021-10-04T18:24

в мире

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идзуми накамицу

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ООН, 4 окт – РИА Новости. Глобальные расходы на военные нужды в 2020 году выросли до почти 2 триллионов долларов, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замгенсека и высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу, занимающаяся вопросами разоружения и международной безопасности."В 2020 году глобальные военные расходы выросли до почти 2 триллионов долларов США", - сказала Накамицу.

https://ria.ru/20210404/nato-1604174888.html

весь мир

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в мире, оон, весь мир, идзуми накамицу