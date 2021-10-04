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В ООН заявили о росте глобальных военных расходов
В ООН заявили о росте глобальных военных расходов - РИА Новости, 04.10.2021
В ООН заявили о росте глобальных военных расходов
Глобальные расходы на военные нужды в 2020 году выросли до почти 2 триллионов долларов, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замгенсека и высокий... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T18:24
2021-10-04T18:24
в мире
оон
весь мир
идзуми накамицу
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ООН, 4 окт – РИА Новости. Глобальные расходы на военные нужды в 2020 году выросли до почти 2 триллионов долларов, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замгенсека и высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу, занимающаяся вопросами разоружения и международной безопасности."В 2020 году глобальные военные расходы выросли до почти 2 триллионов долларов США", - сказала Накамицу.
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в мире, оон, весь мир, идзуми накамицу
18:24 04.10.2021
 
В ООН заявили о росте глобальных военных расходов

Замгенсека ООН Накамицу заявил о росте военных расходов в мире до двух триллионов долларов

© AFP 2021 / US Navy/Erik KenneyПогрузка вооружения на борт корабля ВМС США
Погрузка вооружения на борт корабля ВМС США - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© AFP 2021 / US Navy/Erik Kenney
Читать ria.ru в
ООН, 4 окт – РИА Новости. Глобальные расходы на военные нужды в 2020 году выросли до почти 2 триллионов долларов, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замгенсека и высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу, занимающаяся вопросами разоружения и международной безопасности.
"В 2020 году глобальные военные расходы выросли до почти 2 триллионов долларов США", - сказала Накамицу.
Логотип НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
4 апреля, 15:29
В МИД прокомментировали курс НАТО на увеличение военных расходов
 
В миреООНВесь мирИдзуми Накамицу
 
 
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