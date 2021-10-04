https://ria.ru/20211004/raskhody-1753057623.html
В ООН заявили о росте глобальных военных расходов
В ООН заявили о росте глобальных военных расходов - РИА Новости, 04.10.2021
В ООН заявили о росте глобальных военных расходов
Глобальные расходы на военные нужды в 2020 году выросли до почти 2 триллионов долларов, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замгенсека и высокий... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T18:24
2021-10-04T18:24
2021-10-04T18:24
в мире
оон
весь мир
идзуми накамицу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104991/41/1049914151_0:95:2100:1276_1920x0_80_0_0_ba71e43a9b6ff178bec60d09c12ec009.jpg
ООН, 4 окт – РИА Новости. Глобальные расходы на военные нужды в 2020 году выросли до почти 2 триллионов долларов, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замгенсека и высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу, занимающаяся вопросами разоружения и международной безопасности."В 2020 году глобальные военные расходы выросли до почти 2 триллионов долларов США", - сказала Накамицу.
https://ria.ru/20210404/nato-1604174888.html
весь мир
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104991/41/1049914151_137:0:1964:1370_1920x0_80_0_0_52eb6dd1491fb78122ba6f4328d992eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оон, весь мир, идзуми накамицу
В ООН заявили о росте глобальных военных расходов
Замгенсека ООН Накамицу заявил о росте военных расходов в мире до двух триллионов долларов