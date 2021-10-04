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В России впервые испытали гиперзвуковую ракету "Циркон" с атомной подлодки
В России впервые испытали гиперзвуковую ракету "Циркон" с атомной подлодки - РИА Новости, 04.10.2021
В России впервые испытали гиперзвуковую ракету "Циркон" с атомной подлодки
ВМФ России впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подлодки, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T08:39
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безопасность
вмф рф
россия
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. ВМФ России впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подлодки, сообщили в Минобороны.По условной морской цели в акватории Баренцева моря стреляли с корабля "Северодвинск". "Полет &lt;…&gt; соответствовал заданным параметрам &lt;…&gt;. Испытательная стрельба &lt;…&gt; признана успешной", — говорится в релизе."Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, используя на всем маршруте тягу собственного двигателя.Максимальная скорость достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров, или более десяти тысяч километров в час). Максимальная дальность — тысяча километров."Цирконами" планируется вооружить фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также находящийся на модернизации крейсер "Адмирал Нахимов" и подлодку "Иркутск", которую хотят модернизировать до уровня 949АМ.
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РИА Новости
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подлодки. Кадры Минобороны РФ
Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подлодки. Кадры Минобороны РФ
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безопасность, вмф рф, россия
08:39 04.10.2021 (обновлено: 18:54 04.10.2021)
 
В России впервые испытали гиперзвуковую ракету "Циркон" с атомной подлодки

ВМФ России впервые испытал гиперзвуковую ракету "Циркон" с атомной подводной лодки

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. ВМФ России впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подлодки, сообщили в Минобороны.
По условной морской цели в акватории Баренцева моря стреляли с корабля "Северодвинск". "Полет <…> соответствовал заданным параметрам <…>. Испытательная стрельба <…> признана успешной", — говорится в релизе.
Что известно о новейшей гиперзвуковой ракете Циркон
19 июля, 13:30Инфографика
Что известно о новейшей гиперзвуковой ракете "Циркон"
Инфографика
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"Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, используя на всем маршруте тягу собственного двигателя.
Максимальная скорость достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров, или более десяти тысяч километров в час). Максимальная дальность — тысяча километров.
"Цирконами" планируется вооружить фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также находящийся на модернизации крейсер "Адмирал Нахимов" и подлодку "Иркутск", которую хотят модернизировать до уровня 949АМ.
Пуск гиперзвуковой ракеты Циркон с борта фрегата Адмирал Горшков в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 17:06Сказано в эфире
"Громадный успех". Эксперт о поставках гиперзвуковых ракет "Циркон"
 
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