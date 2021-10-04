https://ria.ru/20211004/raketa-1752930004.html
В России впервые испытали гиперзвуковую ракету "Циркон" с атомной подлодки
В России впервые испытали гиперзвуковую ракету "Циркон" с атомной подлодки - РИА Новости, 04.10.2021
В России впервые испытали гиперзвуковую ракету "Циркон" с атомной подлодки
ВМФ России впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подлодки, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T08:39
2021-10-04T08:39
2021-10-04T18:54
безопасность
вмф рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752930595_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_f1c8f0bab3aa3b2283c8625ae5a2611d.jpg
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. ВМФ России впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подлодки, сообщили в Минобороны.По условной морской цели в акватории Баренцева моря стреляли с корабля "Северодвинск". "Полет <…> соответствовал заданным параметрам <…>. Испытательная стрельба <…> признана успешной", — говорится в релизе."Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, используя на всем маршруте тягу собственного двигателя.Максимальная скорость достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров, или более десяти тысяч километров в час). Максимальная дальность — тысяча километров."Цирконами" планируется вооружить фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также находящийся на модернизации крейсер "Адмирал Нахимов" и подлодку "Иркутск", которую хотят модернизировать до уровня 949АМ.
https://radiosputnik.ria.ru/20210824/tsirkon-1747064646.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752930595_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_6ae28b361686803ebba73915c85cdb11.jpg
Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подлодки. Кадры Минобороны РФ
Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подлодки. Кадры Минобороны РФ
2021-10-04T08:39
true
PT0M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вмф рф, россия
08:39 04.10.2021 (обновлено: 18:54 04.10.2021)
В России впервые испытали гиперзвуковую ракету "Циркон" с атомной подлодки
ВМФ России впервые испытал гиперзвуковую ракету "Циркон" с атомной подводной лодки
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. ВМФ России
впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подлодки, сообщили в Минобороны.
По условной морской цели в акватории Баренцева моря стреляли с корабля "Северодвинск". "Полет <…> соответствовал заданным параметрам <…>. Испытательная стрельба <…> признана успешной", — говорится в релизе.
"Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, используя на всем маршруте тягу собственного двигателя.
Максимальная скорость достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров, или более десяти тысяч километров в час). Максимальная дальность — тысяча километров.
"Цирконами" планируется вооружить фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также находящийся на модернизации крейсер "Адмирал Нахимов" и подлодку "Иркутск", которую хотят модернизировать до уровня 949АМ.