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https://ria.ru/20211004/putin-1752982941.html
Путин на этой неделе встретится с лидерами думских фракций, заявил Песков
Путин на этой неделе встретится с лидерами думских фракций, заявил Песков - РИА Новости, 04.10.2021
Путин на этой неделе встретится с лидерами думских фракций, заявил Песков
Практика встреч президента РФ Владимира Путина с руководителями партийных фракций в Госдуме начнется на этой неделе, сообщил журналистам в понедельник... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T13:24
2021-10-04T13:24
политика
владимир путин
дмитрий песков
госдума рф
россия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Практика встреч президента РФ Владимира Путина с руководителями партийных фракций в Госдуме начнется на этой неделе, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Неделю назад была встреча с руководителями парламентских фракций, когда все вместе встречались, и на этой встрече президент пообещал уже в ближайшее время по-отдельности с ними со всеми встретиться. Действительно, на этой неделе практика этих встреч начнется. Будем вас информировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, когда планируется встреча с лидерами парламентских фракций.
https://ria.ru/20211004/putin-1752980986.html
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политика, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф, россия
13:24 04.10.2021
 
Путин на этой неделе встретится с лидерами думских фракций, заявил Песков

Путин встретится с лидерами думских фракций, заявил пресс-секретарь президента Песков

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с лидерами предвыборного списка партии "Единая Россия"
Президент РФ В. Путин встретился с лидерами предвыборного списка партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Практика встреч президента РФ Владимира Путина с руководителями партийных фракций в Госдуме начнется на этой неделе, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Неделю назад была встреча с руководителями парламентских фракций, когда все вместе встречались, и на этой встрече президент пообещал уже в ближайшее время по-отдельности с ними со всеми встретиться. Действительно, на этой неделе практика этих встреч начнется. Будем вас информировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, когда планируется встреча с лидерами парламентских фракций.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным и вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
Вчера, 13:17Выборы в Государственную думу
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