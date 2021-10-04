https://ria.ru/20211004/putin-1752982941.html

Путин на этой неделе встретится с лидерами думских фракций, заявил Песков

Путин на этой неделе встретится с лидерами думских фракций, заявил Песков - РИА Новости, 04.10.2021

Путин на этой неделе встретится с лидерами думских фракций, заявил Песков

Практика встреч президента РФ Владимира Путина с руководителями партийных фракций в Госдуме начнется на этой неделе, сообщил журналистам в понедельник... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T13:24

2021-10-04T13:24

2021-10-04T13:24

политика

владимир путин

дмитрий песков

госдума рф

россия

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Практика встреч президента РФ Владимира Путина с руководителями партийных фракций в Госдуме начнется на этой неделе, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Неделю назад была встреча с руководителями парламентских фракций, когда все вместе встречались, и на этой встрече президент пообещал уже в ближайшее время по-отдельности с ними со всеми встретиться. Действительно, на этой неделе практика этих встреч начнется. Будем вас информировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, когда планируется встреча с лидерами парламентских фракций.

https://ria.ru/20211004/putin-1752980986.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф, россия