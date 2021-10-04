Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211004/puteshestviya-1752909761.html
Эксперты рассказали, куда россияне планируют отправиться в отпуск в октябре
Эксперты рассказали, куда россияне планируют отправиться в отпуск в октябре - РИА Новости, 04.10.2021
Эксперты рассказали, куда россияне планируют отправиться в отпуск в октябре
Определены самые популярные российские маршруты у самостоятельных туристов, собирающихся в путешествие в октябре, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T10:41
2021-10-04T10:41
туризм
казань
калининград
санкт-петербург
екатеринбург
минеральные воды
сочи
симферополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155158/34/1551583463_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_a20e2d563ca57b26ee9c869bfa511131.jpg
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Определены самые популярные российские маршруты у самостоятельных туристов, собирающихся в путешествие в октябре, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали поисковые запросы пользователей по городам и средние цены на перелеты в одну сторону.Оказалось, что чаще всего клиенты ищут авиабилеты в Москву (доля таких бронирований превысила 20 процентов). Каждый десятый турист желает отправиться в Санкт-Петербург, а восемь процентов интересуются Сочи.Каждый десятый готов провести каникулы в октябре в Калининграде, столько же — в Симферополе, и чуть меньше — в Краснодаре и Минеральных Водах. В десятку самых популярных запросов вошли Екатеринбург, Уфа и Казань.Самые дешевые авиабилеты можно найти в Сочи (4,3 тысячи рублей), перелет в обе столицы — дороже на 200 рублей. За пять тысяч рублей можно отправиться в Симферополь, Калининград, Краснодар и Минеральные Воды.
https://ria.ru/20211003/sap-tury-1752033130.html
казань
калининград
санкт-петербург
екатеринбург
минеральные воды
сочи
симферополь
краснодар
уфа
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155158/34/1551583463_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_e64798af85ec522be60fbfd03394e612.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
казань, калининград, санкт-петербург, екатеринбург, минеральные воды, сочи, симферополь, краснодар, уфа, москва, новости - туризм, туризм, куда поехать в выходные, куда поехать, куда можно лететь
10:41 04.10.2021
 
Эксперты рассказали, куда россияне планируют отправиться в отпуск в октябре

Две столицы, Сочи и Крым — самые популярные направления для отдыха россиян в октябре

© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкОтдыхающие в кафе на берегу Черного моря в Сочи
Отдыхающие в кафе на берегу Черного моря в Сочи - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Определены самые популярные российские маршруты у самостоятельных туристов, собирающихся в путешествие в октябре, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали поисковые запросы пользователей по городам и средние цены на перелеты в одну сторону.
Оказалось, что чаще всего клиенты ищут авиабилеты в Москву (доля таких бронирований превысила 20 процентов). Каждый десятый турист желает отправиться в Санкт-Петербург, а восемь процентов интересуются Сочи.
Каждый десятый готов провести каникулы в октябре в Калининграде, столько же — в Симферополе, и чуть меньше — в Краснодаре и Минеральных Водах. В десятку самых популярных запросов вошли Екатеринбург, Уфа и Казань.
Самые дешевые авиабилеты можно найти в Сочи (4,3 тысячи рублей), перелет в обе столицы — дороже на 200 рублей. За пять тысяч рублей можно отправиться в Симферополь, Калининград, Краснодар и Минеральные Воды.
Сап-тур - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
3 октября, 08:00Туризм
"Лед отодвинул и греби": почему еще не поздно поехать в сап-тур
 
ТуризмКазаньКалининградСанкт-ПетербургЕкатеринбургМинеральные ВодыСочиСимферопольКраснодарУфаМоскваНовости - ТуризмТуризмкуда поехать в выходныекуда поехатькуда можно лететь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:24Facebook назвала причину глобального сбоя
05:21В Кирове при пожаре в инфекционной больнице погибли два человека
05:17Япония намерена продолжить переговоры по мирному договору с Россией
05:07Прокуратура Южной Дакоты заявила, что изучает "досье Пандоры"
04:54Работу мессенджера WhatsApp полностью восстановили
04:50"Киноэкипаж" отправился под песню "Трава у дома" на космодром Байконур
04:23Зампостпреда России при ООН провел для западных коллег "урок" по химии
04:01Кисида провел первый на посту премьера Японии разговор с президентом США
03:54В России хотят изменить требования к оплате труда педагогов
03:44В России завершили испытания снайперской винтовки Чукавина
03:42Немцев обрадовала закачка газа в первую нитку "Северного потока — 2"
03:37Российские и монгольские военные нанесли массированный удар по "противнику"
03:19Чекунков назвал цель создания нового города в Приморье
03:18Юрист напомнил дачникам о штрафе за сжигание мусора
03:09Эксперты подсчитали, сколько россияне тратят на репетиторов
03:06Телефонные аферисты придумали уловку, как вывести жертву на разговор
03:00Эксперт МИФИ пояснила значение открытия Нобелевских лауреатов по медицине
03:00Эксперты назвали сроки отключения электричества за долги
02:47Байден высказался в поддержку евроинтеграции стран Западных Балкан
02:29Цукерберг извинился перед пользователями за сбой в соцсетях
Лента новостейМолния