https://ria.ru/20211004/puteshestviya-1752909761.html
Эксперты рассказали, куда россияне планируют отправиться в отпуск в октябре
Эксперты рассказали, куда россияне планируют отправиться в отпуск в октябре - РИА Новости, 04.10.2021
Эксперты рассказали, куда россияне планируют отправиться в отпуск в октябре
Определены самые популярные российские маршруты у самостоятельных туристов, собирающихся в путешествие в октябре, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T10:41
2021-10-04T10:41
2021-10-04T10:41
туризм
казань
калининград
санкт-петербург
екатеринбург
минеральные воды
сочи
симферополь
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Определены самые популярные российские маршруты у самостоятельных туристов, собирающихся в путешествие в октябре, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали поисковые запросы пользователей по городам и средние цены на перелеты в одну сторону.Оказалось, что чаще всего клиенты ищут авиабилеты в Москву (доля таких бронирований превысила 20 процентов). Каждый десятый турист желает отправиться в Санкт-Петербург, а восемь процентов интересуются Сочи.Каждый десятый готов провести каникулы в октябре в Калининграде, столько же — в Симферополе, и чуть меньше — в Краснодаре и Минеральных Водах. В десятку самых популярных запросов вошли Екатеринбург, Уфа и Казань.Самые дешевые авиабилеты можно найти в Сочи (4,3 тысячи рублей), перелет в обе столицы — дороже на 200 рублей. За пять тысяч рублей можно отправиться в Симферополь, Калининград, Краснодар и Минеральные Воды.
https://ria.ru/20211003/sap-tury-1752033130.html
казань
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казань, калининград, санкт-петербург, екатеринбург, минеральные воды, сочи, симферополь, краснодар, уфа, москва, новости - туризм, туризм, куда поехать в выходные, куда поехать, куда можно лететь
Эксперты рассказали, куда россияне планируют отправиться в отпуск в октябре
Две столицы, Сочи и Крым — самые популярные направления для отдыха россиян в октябре
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Определены самые популярные российские маршруты у самостоятельных туристов, собирающихся в путешествие в октябре, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали поисковые запросы пользователей по городам и средние цены на перелеты в одну сторону.
Оказалось, что чаще всего клиенты ищут авиабилеты в Москву (доля таких бронирований превысила 20 процентов). Каждый десятый турист желает отправиться в Санкт-Петербург, а восемь процентов интересуются Сочи.
Каждый десятый готов провести каникулы в октябре в Калининграде, столько же — в Симферополе, и чуть меньше — в Краснодаре и Минеральных Водах. В десятку самых популярных запросов вошли Екатеринбург, Уфа и Казань.
Самые дешевые авиабилеты можно найти в Сочи (4,3 тысячи рублей), перелет в обе столицы — дороже на 200 рублей. За пять тысяч рублей можно отправиться в Симферополь, Калининград, Краснодар и Минеральные Воды.