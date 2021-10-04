https://ria.ru/20211004/puteshestviya-1752909761.html

Эксперты рассказали, куда россияне планируют отправиться в отпуск в октябре

Эксперты рассказали, куда россияне планируют отправиться в отпуск в октябре - РИА Новости, 04.10.2021

Эксперты рассказали, куда россияне планируют отправиться в отпуск в октябре

Определены самые популярные российские маршруты у самостоятельных туристов, собирающихся в путешествие в октябре, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T10:41

2021-10-04T10:41

2021-10-04T10:41

туризм

казань

калининград

санкт-петербург

екатеринбург

минеральные воды

сочи

симферополь

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Определены самые популярные российские маршруты у самостоятельных туристов, собирающихся в путешествие в октябре, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали поисковые запросы пользователей по городам и средние цены на перелеты в одну сторону.Оказалось, что чаще всего клиенты ищут авиабилеты в Москву (доля таких бронирований превысила 20 процентов). Каждый десятый турист желает отправиться в Санкт-Петербург, а восемь процентов интересуются Сочи.Каждый десятый готов провести каникулы в октябре в Калининграде, столько же — в Симферополе, и чуть меньше — в Краснодаре и Минеральных Водах. В десятку самых популярных запросов вошли Екатеринбург, Уфа и Казань.Самые дешевые авиабилеты можно найти в Сочи (4,3 тысячи рублей), перелет в обе столицы — дороже на 200 рублей. За пять тысяч рублей можно отправиться в Симферополь, Калининград, Краснодар и Минеральные Воды.

https://ria.ru/20211003/sap-tury-1752033130.html

казань

калининград

санкт-петербург

екатеринбург

минеральные воды

сочи

симферополь

краснодар

уфа

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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