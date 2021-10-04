https://ria.ru/20211004/proverka-1752971360.html

В Перми проводят проверку после появления видео с нападением на школьниц

В Перми проводят проверку после появления видео с нападением на школьниц - РИА Новости, 04.10.2021

В Перми проводят проверку после появления видео с нападением на школьниц

Пермская полиция проводит проверку после появления видео с мужчиной, который ведет себя агрессивно по отношению к двум школьницам во дворе дома, сообщили РИА... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T12:38

2021-10-04T12:38

2021-10-04T12:40

происшествия

пермь

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ПЕРМЬ, 4 окт - РИА Новости. Пермская полиция проводит проверку после появления видео с мужчиной, который ведет себя агрессивно по отношению к двум школьницам во дворе дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого ГУМВД.На видео в соцсети мужчина у подъезда грубо ругает двух школьниц, затем ударяет ладонью пятиклассницу и её подругу. Указывалось, что инцидент произошёл в Перми у жилого дома на Серебрянском проезде, пермяк посчитал, что девочки обижали его дочь, но вскоре выяснилось, что "защитник" обознался, приняв школьниц за учениц седьмого класса.По данным ведомства, в отдел полиции в Свердловском районе 3 октября обратилась женщина с сообщением о том, что "мужчина вел себя агрессивно по отношению к ее дочери и подруге"."Заявление зарегистрировано в установленном порядке. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение", — рассказали в полиции.

https://ria.ru/20210615/podrostok-1737148890.html

пермь

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермь, министерство внутренних дел рф (мвд россии)