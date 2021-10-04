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В Перми проводят проверку после появления видео с нападением на школьниц
В Перми проводят проверку после появления видео с нападением на школьниц - РИА Новости, 04.10.2021
В Перми проводят проверку после появления видео с нападением на школьниц
Пермская полиция проводит проверку после появления видео с мужчиной, который ведет себя агрессивно по отношению к двум школьницам во дворе дома, сообщили РИА... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T12:38
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происшествия
пермь
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ПЕРМЬ, 4 окт - РИА Новости. Пермская полиция проводит проверку после появления видео с мужчиной, который ведет себя агрессивно по отношению к двум школьницам во дворе дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого ГУМВД.На видео в соцсети мужчина у подъезда грубо ругает двух школьниц, затем ударяет ладонью пятиклассницу и её подругу. Указывалось, что инцидент произошёл в Перми у жилого дома на Серебрянском проезде, пермяк посчитал, что девочки обижали его дочь, но вскоре выяснилось, что "защитник" обознался, приняв школьниц за учениц седьмого класса.По данным ведомства, в отдел полиции в Свердловском районе 3 октября обратилась женщина с сообщением о том, что "мужчина вел себя агрессивно по отношению к ее дочери и подруге"."Заявление зарегистрировано в установленном порядке. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение", — рассказали в полиции.
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происшествия, пермь, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
12:38 04.10.2021 (обновлено: 12:40 04.10.2021)
 
В Перми проводят проверку после появления видео с нападением на школьниц

Полиция проводит проверку после появления видео с пермяком, ударившим двух школьниц

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПЕРМЬ, 4 окт - РИА Новости. Пермская полиция проводит проверку после появления видео с мужчиной, который ведет себя агрессивно по отношению к двум школьницам во дворе дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого ГУМВД.
На видео в соцсети мужчина у подъезда грубо ругает двух школьниц, затем ударяет ладонью пятиклассницу и её подругу. Указывалось, что инцидент произошёл в Перми у жилого дома на Серебрянском проезде, пермяк посчитал, что девочки обижали его дочь, но вскоре выяснилось, что "защитник" обознался, приняв школьниц за учениц седьмого класса.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
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В Петербурге двое мужчин избили подростка из-за серьги в ухе
По данным ведомства, в отдел полиции в Свердловском районе 3 октября обратилась женщина с сообщением о том, что "мужчина вел себя агрессивно по отношению к ее дочери и подруге".
"Заявление зарегистрировано в установленном порядке. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение", — рассказали в полиции.
 
ПроисшествияПермьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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