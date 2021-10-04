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В Перми проводят проверку после появления видео с нападением на школьниц
В Перми проводят проверку после появления видео с нападением на школьниц - РИА Новости, 04.10.2021
В Перми проводят проверку после появления видео с нападением на школьниц
Пермская полиция проводит проверку после появления видео с мужчиной, который ведет себя агрессивно по отношению к двум школьницам во дворе дома, сообщили РИА... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T12:38
2021-10-04T12:38
2021-10-04T12:40
происшествия
пермь
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ПЕРМЬ, 4 окт - РИА Новости. Пермская полиция проводит проверку после появления видео с мужчиной, который ведет себя агрессивно по отношению к двум школьницам во дворе дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого ГУМВД.На видео в соцсети мужчина у подъезда грубо ругает двух школьниц, затем ударяет ладонью пятиклассницу и её подругу. Указывалось, что инцидент произошёл в Перми у жилого дома на Серебрянском проезде, пермяк посчитал, что девочки обижали его дочь, но вскоре выяснилось, что "защитник" обознался, приняв школьниц за учениц седьмого класса.По данным ведомства, в отдел полиции в Свердловском районе 3 октября обратилась женщина с сообщением о том, что "мужчина вел себя агрессивно по отношению к ее дочери и подруге"."Заявление зарегистрировано в установленном порядке. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение", — рассказали в полиции.
https://ria.ru/20210615/podrostok-1737148890.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, пермь, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
12:38 04.10.2021 (обновлено: 12:40 04.10.2021)
В Перми проводят проверку после появления видео с нападением на школьниц
Полиция проводит проверку после появления видео с пермяком, ударившим двух школьниц