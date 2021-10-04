https://ria.ru/20211004/prokat-1752946792.html

Фильм "Веном-2" возглавил прокат в России и СНГ с рекордным результатом

Фильм "Веном-2" возглавил прокат в России и СНГ с рекордным результатом - РИА Новости, 04.10.2021

Фильм "Веном-2" возглавил прокат в России и СНГ с рекордным результатом

Фильм "Веном-2" возглавил кинопрокат в России и СНГ со сборами 1,084 миллиарда рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, это... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T10:46

2021-10-04T10:46

2021-10-04T10:48

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Фильм "Веном-2" возглавил кинопрокат в России и СНГ со сборами 1,084 миллиарда рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, это второй результат премьерного уикенда за всю историю, сообщил портал kinobusiness.com.Сюжет "Веном-2" основан на комиксах издательства Marvel Comics. Действие картины происходит через год после первой части. Журналист Эдди Брок (Харди) пытается приспособиться к жизни в качестве хозяина инопланетного симбиота Венома с суперспособностями. Брок берет интервью у серийного убийцы Клетуса Кэседи (Вуди Харрельсон), который становится хозяином симбиота-злодея Карнажа и сбегает из тюрьмы. В картине снялись Томом Харди, Мишель Уильямс и Наоми Харрис. Режиссер второй части - Энди Серкис.По сборам за первые выходные проката лента становится в второй в России и СНГ. Ее побеждает только другая экранизация комиксов Марвел "Мстители: Война бесконечности" (1161,5 миллиона рублей), который вышел в 2018 году, когда не действовали никакие коронавирусные ограничения.Вторую строчку в рейтинге занял фильм "Дюна", собрав 142 миллиона рублей. Согласно сюжету фильма, главный герой, наследник знаменитого дома Атрейдесов Пол, отправляется вместе с семьей на одну из самых опасных планет во Вселенной - Арракис, на которой нет ничего, кроме песка, палящего солнца и гигантских чудищ. Главная ценность этой планеты - меланж - является основной причиной межгалактических конфликтов. В результате захвата власти Пол вынужден бежать и скрываться, и это становится началом его путешествия.На третьем месте мультфильм "Мy little pony: Новое поколение", со сборами 24,6 миллиона рублей. Четвертую позицию в рейтинге занял триллер "Клаустрофобы 2: Лига выживших". Картина рассказывает о шести незнакомцах, каждый из которых стал единственным победителем одного из смертельно опасных квестов. Они вновь оказываются в игре не по своей воле. Фильм собрал 19,1 миллиона рублей.Пятое место в рейтинге занял мультфильм "Босс-молокосос 2", собравший за выходные 19 миллионов рублей. Продолжение мультфильма "Босс-молокосос", вышедшего в 2017 году, рассказывает о повзрослевших на 30 лет братьях Тиме и Теде, которые не вспоминают о том, что когда-то Тед был малышом-суперагентом. Но неожиданно выясняется, что младшая дочь Тима, Тина, на самом деле агент компании BabyCorp. Узнав, что злой гений доктор Эрвин Армстронг растит армию злобных малышей, Тина с помощью своего папы и дяди решает противостоять ему.

https://ria.ru/20210929/kino-1752140598.html

https://ria.ru/20210917/dyuna-1750202361.html

https://ria.ru/20210930/kino-1752377569.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

том харди (эдвард харди), вуди харрельсон, marvel comics, новости культуры, кино и сериалы, энди серкис