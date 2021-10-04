https://ria.ru/20211004/pribyl-1752924466.html

Экс-менеджер Facebook обвинила соцсеть в пренебрежении интересами общества

Экс-менеджер Facebook обвинила соцсеть в пренебрежении интересами общества - РИА Новости, 04.10.2021

Экс-менеджер Facebook обвинила соцсеть в пренебрежении интересами общества

Бывший менеджер популярной социальной сети Facebook Фрэнсис Хауген обвинила компанию в желании увеличить прибыль в ущерб интересам общества. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T06:30

2021-10-04T06:30

2021-10-04T06:30

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технологии

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марк цукерберг

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ВАШИНГТОН, 4 окт – РИА Новости. Бывший менеджер популярной социальной сети Facebook Фрэнсис Хауген обвинила компанию в желании увеличить прибыль в ущерб интересам общества.Хауген работала в Facebook с 2019 года и тайно копировала десятки тысяч страниц внутренних исследований компании, на основе которых газета Wall Street Journal опубликовала несколько обличительных статей. В мае Хауген уволилась из Facebook, а в сентябре подала анонимные жалобы в федеральные правоохранительные органы, обвинив соцсеть в том, что та обманывает общество о значительном прогрессе в борьбе с ненавистью, насилием и дезинформацией в интернете. Теперь Хауген согласилась дать интервью телеканалу CBS, в котором раскрыла свою личность и рассказала о работе в компании.По ее словам, контент, вызывающий сильные эмоции, такие как гнев и ненависть, притягивает и удерживает аудиторию, заставляет пользователей проводить больше времени на сайте, что в конечном счете приносит компании больше денег. Именно поэтому Facebook распространяет огромное количество подобного контента, несмотря на обещания бороться с дезинформацией и публикациями, которые наносят вред обществу.Кроме того, Хауген рассказала, что во время выборов в США в 2020 году Facebook включил системы безопасности, чтобы сократить дезинформацию в сети. Однако сразу после окончания выборов он вернул все старые настройки, "отдав приоритет росту в ущерб безопасности".Фрэнсис Хауген на этой неделе планирует выступить перед конгрессом, поскольку считает, что федеральное правительство должно принять меры для урегулирования ситуации.Ранее газета Wall Street Journal опубликовала четыре статьи изобличительного характера, посвященные Facebook. В одной из них приводились результаты исследования, подтверждающие, что Instagram может наносить вред психическому и физическому здоровью подростков, особенно девочек. Другой материал показал, что изменение алгоритма показа новостной ленты на Facebook, которое было призвано вовлечь пользователей в общение между собой, на деле породило злобу и негатив. Еще одна статья была посвящена тому, что компания не предпринимает достаточно эффективных мер против пользователей и групп в соцсети, которые используют платформу Facebook в преступных целях. Наконец, четвертая статья касалась распространения ложной информации о пандемии COVID-19 и вакцинации.Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.

https://ria.ru/20210914/podrostki-1750048496.html

https://ria.ru/20210628/facebook-1738977320.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, технологии, сша, марк цукерберг