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В Японии выбрали нового премьер-министра
В Японии выбрали нового премьер-министра - РИА Новости, 04.10.2021
В Японии выбрали нового премьер-министра
Главу правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисиду, ранее занимавшего пост руководителя МИД, избрали сотым премьер-министром страны. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T07:44
2021-10-04T11:23
япония
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ТОКИО, 4 окт — РИА Новости, Ксения Нака. Главу правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисиду, ранее занимавшего пост руководителя МИД, избрали сотым премьер-министром страны.Голосование транслировалось в прямом эфире. По итогам процедуры в ключевой нижней палате он получил поддержку в 311 из 458 поданных бюллетеней. Затем в верхней за него выступил 141 из 241 человека. На эту должность выбирают большинством голосов. Каждое политическое движение выдвигает своего кандидата: как правило, это их лидеры. Так как у правящей партии более половины мандатов, избрание Кисиды было прогнозируемым.Сегодня должны объявить новый состав кабмина. Уже известно, что из 20 членов правительства 13 станут министрами впервые. Одному из них оказаться дебютантом на этом посту не помешал даже почтенный возраст: 77 лет. Самому молодому министру 44 года. Генеральным секретарем станет Хирокадзу Мацуно. Из прежнего состава правительства в новый кабинет перейдут три человека: министр иностранных дел Тосимицу Мотэги и министр обороны Нобуо Киси; Коити Хагиуда, возглавлявший Министерство науки и образования, станет министром экономики, торговли и промышленности.Кисида в понедельник заявил, что после избрания намерен распустить нижнюю палату парламента в связи с истечением срока ее полномочий, чтобы провести выборы 31 октября.
https://ria.ru/20210929/kisida-1577084183.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210929/1752336283.html
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япония
07:44 04.10.2021 (обновлено: 11:23 04.10.2021)
 
В Японии выбрали нового премьер-министра

Новым премьер-министром Японии избрали экс-главу МИД Кисиду

© REUTERS / Kim Kyung-HoonНовый премьер-министр Японии Фумио Кисида на заседании парламента в Токио, Япония
Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида на заседании парламента в Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Читать ria.ru в
ТОКИО, 4 окт — РИА Новости, Ксения Нака. Главу правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисиду, ранее занимавшего пост руководителя МИД, избрали сотым премьер-министром страны.
Голосование транслировалось в прямом эфире. По итогам процедуры в ключевой нижней палате он получил поддержку в 311 из 458 поданных бюллетеней. Затем в верхней за него выступил 141 из 241 человека.
Бывший министр иностранных дел Японии Фумио Кисида после избрания президентом Либерально-демократической партии в штаб-квартире партии в Токио - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
29 сентября, 12:44
Биография Фумио Кисиды
На эту должность выбирают большинством голосов. Каждое политическое движение выдвигает своего кандидата: как правило, это их лидеры. Так как у правящей партии более половины мандатов, избрание Кисиды было прогнозируемым.
Сегодня должны объявить новый состав кабмина. Уже известно, что из 20 членов правительства 13 станут министрами впервые. Одному из них оказаться дебютантом на этом посту не помешал даже почтенный возраст: 77 лет. Самому молодому министру 44 года.
Он в сотый раз опять начнет сначала. Японию возглавит Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 15:45На грани
Он в сотый раз опять начнет сначала. Японию возглавит Фумио Кисида
Генеральным секретарем станет Хирокадзу Мацуно. Из прежнего состава правительства в новый кабинет перейдут три человека: министр иностранных дел Тосимицу Мотэги и министр обороны Нобуо Киси; Коити Хагиуда, возглавлявший Министерство науки и образования, станет министром экономики, торговли и промышленности.

Кисида в понедельник заявил, что после избрания намерен распустить нижнюю палату парламента в связи с истечением срока ее полномочий, чтобы провести выборы 31 октября.
Таро Коно - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
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Почти половина японцев выбрали бы Таро Коно лидером правящей партии
 
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