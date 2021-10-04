https://ria.ru/20211004/premer-1752926584.html

В Японии выбрали нового премьер-министра

В Японии выбрали нового премьер-министра - РИА Новости, 04.10.2021

В Японии выбрали нового премьер-министра

Главу правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисиду, ранее занимавшего пост руководителя МИД, избрали сотым премьер-министром страны. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T07:44

2021-10-04T07:44

2021-10-04T11:23

япония

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ТОКИО, 4 окт — РИА Новости, Ксения Нака. Главу правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисиду, ранее занимавшего пост руководителя МИД, избрали сотым премьер-министром страны.Голосование транслировалось в прямом эфире. По итогам процедуры в ключевой нижней палате он получил поддержку в 311 из 458 поданных бюллетеней. Затем в верхней за него выступил 141 из 241 человека. На эту должность выбирают большинством голосов. Каждое политическое движение выдвигает своего кандидата: как правило, это их лидеры. Так как у правящей партии более половины мандатов, избрание Кисиды было прогнозируемым.Сегодня должны объявить новый состав кабмина. Уже известно, что из 20 членов правительства 13 станут министрами впервые. Одному из них оказаться дебютантом на этом посту не помешал даже почтенный возраст: 77 лет. Самому молодому министру 44 года. Генеральным секретарем станет Хирокадзу Мацуно. Из прежнего состава правительства в новый кабинет перейдут три человека: министр иностранных дел Тосимицу Мотэги и министр обороны Нобуо Киси; Коити Хагиуда, возглавлявший Министерство науки и образования, станет министром экономики, торговли и промышленности.Кисида в понедельник заявил, что после избрания намерен распустить нижнюю палату парламента в связи с истечением срока ее полномочий, чтобы провести выборы 31 октября.

https://ria.ru/20210929/kisida-1577084183.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210929/1752336283.html

https://ria.ru/20210926/yaponiya-1751867452.html

япония

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