https://ria.ru/20211004/predstavlenie-1752926140.html

Япония сделала России представление из-за ракетных стрельб

Япония сделала России представление из-за ракетных стрельб - РИА Новости, 04.10.2021

Япония сделала России представление из-за ракетных стрельб

Токио сделал представление Москве в связи с учениями ВМФ России в Японском море, заявил генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T07:36

2021-10-04T07:36

2021-10-04T07:36

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ТОКИО, 4 окт – РИА Новости, Ксения Нака. Токио сделал представление Москве в связи с учениями ВМФ России в Японском море, заявил генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като.По его словам, ракетные стрельбы планируется провести с 4 по 9 октября. "В связи с проведением российским флотом ракетных стрельб в Японском море, и тем, что в район частично попадает участок исключительной экономической зоны Японии, по дипломатическим каналам российской стороне 30 сентября было сделано представление", - сказал Като.Он отметил, что японская сторона "внимательно следит" за этими учениями.Япония регулярно выражает протест России из-за учений в Тихоокеанском регионе. В частности, в августе протест был выражен из-за планируемых маневров в районе курильского Итурупа, а в июле - из-за стрельб на острове Кунашир.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20210914/kurily-1750049526.html

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в мире, вмф рф, токио, россия, кацунобу като