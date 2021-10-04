https://ria.ru/20211004/potok-1753051140.html

На второй нитке "Северного потока — 2" проводят пусконаладочные работы

На второй нитке "Северного потока — 2" проводят пусконаладочные работы - РИА Новости, 05.10.2021

На второй нитке "Северного потока — 2" проводят пусконаладочные работы

Пусконаладочные работы на второй нитке газопровода "Северный поток 2" продолжаются, сообщил оператор проекта компания Nord Stream 2 AG. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-04T17:58

2021-10-04T17:58

2021-10-05T00:25

экономика

германия

газпром

балтийское море

wintershall

северный поток — 2

uniper

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749223143_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_95950403e4590f04a46bce7253b14a86.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Пусконаладочные работы на второй нитке газопровода "Северный поток 2" продолжаются, сообщил оператор проекта компания Nord Stream 2 AG."Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются", - говорится в сообщении компании, заявившей о начале заполнения газом первой нитки газопровода."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall."Газпром" в сентябре объявил об окончании строительства "Северного потока 2". При этом строительство первой нитки было завершено в июне, после чего оператор проекта приступил к пусконаладочным работам на ней.Глава "Газпрома" Алексей Миллер в сентябре сообщал, что компания может поставить первый газ на европейский рынок по "Северному потоку 2" уже в этом отопительном сезоне и до конца года экспортировать по нему около 5,6 миллиарда кубометров газа.

https://radiosputnik.ria.ru/20211002/gaz-1752796244.html

германия

балтийское море

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, германия, газпром, балтийское море, wintershall, северный поток — 2, uniper, россия