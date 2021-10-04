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На второй нитке "Северного потока — 2" проводят пусконаладочные работы
На второй нитке "Северного потока — 2" проводят пусконаладочные работы - РИА Новости, 05.10.2021
На второй нитке "Северного потока — 2" проводят пусконаладочные работы
Пусконаладочные работы на второй нитке газопровода "Северный поток 2" продолжаются, сообщил оператор проекта компания Nord Stream 2 AG. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-04T17:58
2021-10-05T00:25
экономика
германия
газпром
балтийское море
wintershall
северный поток — 2
uniper
россия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Пусконаладочные работы на второй нитке газопровода "Северный поток 2" продолжаются, сообщил оператор проекта компания Nord Stream 2 AG."Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются", - говорится в сообщении компании, заявившей о начале заполнения газом первой нитки газопровода."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall."Газпром" в сентябре объявил об окончании строительства "Северного потока 2". При этом строительство первой нитки было завершено в июне, после чего оператор проекта приступил к пусконаладочным работам на ней.Глава "Газпрома" Алексей Миллер в сентябре сообщал, что компания может поставить первый газ на европейский рынок по "Северному потоку 2" уже в этом отопительном сезоне и до конца года экспортировать по нему около 5,6 миллиарда кубометров газа.
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экономика, германия, газпром, балтийское море, wintershall, северный поток — 2, uniper, россия
17:58 04.10.2021 (обновлено: 00:25 05.10.2021)
 
На второй нитке "Северного потока — 2" проводят пусконаладочные работы

Оператор начал пусконаладочные работы на второй нитке "Северного потока — 2"

© Фото : Nord Stream 2/Aксель ШмидтСварка последней трубы "Северного потока ‑ 2"
Сварка последней трубы Северного потока ‑ 2 - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© Фото : Nord Stream 2/Aксель Шмидт
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Пусконаладочные работы на второй нитке газопровода "Северный поток 2" продолжаются, сообщил оператор проекта компания Nord Stream 2 AG.
"Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются", - говорится в сообщении компании, заявившей о начале заполнения газом первой нитки газопровода.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.
"Газпром" в сентябре объявил об окончании строительства "Северного потока 2". При этом строительство первой нитки было завершено в июне, после чего оператор проекта приступил к пусконаладочным работам на ней.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер в сентябре сообщал, что компания может поставить первый газ на европейский рынок по "Северному потоку 2" уже в этом отопительном сезоне и до конца года экспортировать по нему около 5,6 миллиарда кубометров газа.
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ЭкономикаГерманияГазпромБалтийское мореWintershallСеверный поток — 2UniperРоссия
 
 
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