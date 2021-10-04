https://ria.ru/20211004/potok-1753046833.html
В Дании оценили готовность "Северного потока — 2" к эксплуатации
В Дании оценили готовность "Северного потока — 2" к эксплуатации - РИА Новости, 04.10.2021
В Дании оценили готовность "Северного потока — 2" к эксплуатации
Одна нитка "Северного потока — 2" соответствует всем условиям для начала эксплуатации, включая сертификацию, а для введения в эксплуатацию другой нитки остается РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T17:41
2021-10-04T17:41
2021-10-04T17:50
экономика
северный поток — 2
россия
nord stream 2 ag
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748885843_0:284:3070:2011_1920x0_80_0_0_5169054505bce737e3339d1c0a32e36c.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Одна нитка "Северного потока — 2" соответствует всем условиям для начала эксплуатации, включая сертификацию, а для введения в эксплуатацию другой нитки остается выполнить еще ряд условий, сообщило Датское энергетическое агентство."Четвертого октября Датское энергетическое агентство подтвердило, что трубопровод Б (одна из ниток газопровода - ред.) может быть введена в эксплуатацию, так как Nord Stream 2 AG выполнил все необходимые условия, включая требования по сертификации", - говорится в сообщении."До введения в эксплуатацию трубопровода А (другая нитка газопровода - ред.) остается выполнение некоторых условий", - также уточняет агентство.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748885843_277:210:2727:2048_1920x0_80_0_0_da33e1c247ead494069989a79c6effbb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, северный поток — 2, россия, nord stream 2 ag
17:41 04.10.2021 (обновлено: 17:50 04.10.2021)
В Дании оценили готовность "Северного потока — 2" к эксплуатации
Датское энергетическое агентство: вторая нитка "Северного потока — 2" готова к эксплуатации