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В Дании оценили готовность "Северного потока — 2" к эксплуатации

В Дании оценили готовность "Северного потока — 2" к эксплуатации - РИА Новости, 04.10.2021

В Дании оценили готовность "Северного потока — 2" к эксплуатации

Одна нитка "Северного потока — 2" соответствует всем условиям для начала эксплуатации, включая сертификацию, а для введения в эксплуатацию другой нитки остается РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T17:41

2021-10-04T17:41

2021-10-04T17:50

экономика

северный поток — 2

россия

nord stream 2 ag

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Одна нитка "Северного потока — 2" соответствует всем условиям для начала эксплуатации, включая сертификацию, а для введения в эксплуатацию другой нитки остается выполнить еще ряд условий, сообщило Датское энергетическое агентство."Четвертого октября Датское энергетическое агентство подтвердило, что трубопровод Б (одна из ниток газопровода - ред.) может быть введена в эксплуатацию, так как Nord Stream 2 AG выполнил все необходимые условия, включая требования по сертификации", - говорится в сообщении."До введения в эксплуатацию трубопровода А (другая нитка газопровода - ред.) остается выполнение некоторых условий", - также уточняет агентство.

россия

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2021

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экономика, северный поток — 2, россия, nord stream 2 ag