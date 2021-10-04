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В Дании оценили готовность "Северного потока — 2" к эксплуатации
В Дании оценили готовность "Северного потока — 2" к эксплуатации - РИА Новости, 04.10.2021
В Дании оценили готовность "Северного потока — 2" к эксплуатации
Одна нитка "Северного потока — 2" соответствует всем условиям для начала эксплуатации, включая сертификацию, а для введения в эксплуатацию другой нитки остается РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T17:41
2021-10-04T17:50
экономика
северный поток — 2
россия
nord stream 2 ag
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Одна нитка "Северного потока — 2" соответствует всем условиям для начала эксплуатации, включая сертификацию, а для введения в эксплуатацию другой нитки остается выполнить еще ряд условий, сообщило Датское энергетическое агентство."Четвертого октября Датское энергетическое агентство подтвердило, что трубопровод Б (одна из ниток газопровода - ред.) может быть введена в эксплуатацию, так как Nord Stream 2 AG выполнил все необходимые условия, включая требования по сертификации", - говорится в сообщении."До введения в эксплуатацию трубопровода А (другая нитка газопровода - ред.) остается выполнение некоторых условий", - также уточняет агентство.
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экономика, северный поток — 2, россия, nord stream 2 ag
17:41 04.10.2021 (обновлено: 17:50 04.10.2021)
 
В Дании оценили готовность "Северного потока — 2" к эксплуатации

Датское энергетическое агентство: вторая нитка "Северного потока — 2" готова к эксплуатации

© Фото : Nord Stream 2Специалисты трубоукладочной баржи "Фортуна" после сварки последней трубы второй нитки газопровода "Северный поток ‑ 2" в Балтийском море
Специалисты трубоукладочной баржи Фортуна после сварки последней трубы второй нитки газопровода Северный поток ‑ 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© Фото : Nord Stream 2
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Одна нитка "Северного потока — 2" соответствует всем условиям для начала эксплуатации, включая сертификацию, а для введения в эксплуатацию другой нитки остается выполнить еще ряд условий, сообщило Датское энергетическое агентство.
"Четвертого октября Датское энергетическое агентство подтвердило, что трубопровод Б (одна из ниток газопровода - ред.) может быть введена в эксплуатацию, так как Nord Stream 2 AG выполнил все необходимые условия, включая требования по сертификации", - говорится в сообщении.
"До введения в эксплуатацию трубопровода А (другая нитка газопровода - ред.) остается выполнение некоторых условий", - также уточняет агентство.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
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ЭкономикаСеверный поток — 2РоссияNord Stream 2 AG
 
 
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