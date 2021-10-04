https://ria.ru/20211004/popravki-1753012076.html

Верхняя палата парламента Белоруссии одобрила поправки в конституцию

Верхняя палата парламента Белоруссии одобрила поправки в конституцию - РИА Новости, 04.10.2021

Верхняя палата парламента Белоруссии одобрила поправки в конституцию

Верхняя палата парламента Белоруссии одобрила поправки в конституцию о едином дне голосования, сообщила в понедельник пресс-служба Совета республики... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T15:10

2021-10-04T15:10

2021-10-04T15:10

в мире

белоруссия

александр лукашенко

лидия ермошина

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МИНСК, 4 окт – РИА Новости. Верхняя палата парламента Белоруссии одобрила поправки в конституцию о едином дне голосования, сообщила в понедельник пресс-служба Совета республики Национального собрания страны.В понедельник соответствующий законопроект был принят во втором чтении нижней палатой парламента. Закон еще должен подписать глава государства."Совет Республики одобрил проект закона Республики Беларусь "Об изменении Конституции Республики Беларусь", - сообщила пресс-служба в Telegram-канале верхней палаты парламента.Подчеркивается, что "предлагаемые законопроектом новации будут способствовать обеспечению эффективности, стабильности и преемственности работы депутатов местных Советов депутатов, а также позволят избежать дополнительных бюджетных расходов и организационных и временных затрат".Ранее в Белоруссии было предложено установить единый день голосования на выборах депутатов всех уровней. Обе палаты парламента приняли обращение к президенту Белоруссии Александру Лукашенко о совмещении в 2023 году выборов в местные советы депутатов и нижнюю палату парламента. Глава ЦИК республики Лидия Ермошина заявила РИА Новости, что конституционный закон о введении в Белоруссии единого дня голосования будет принят до 16 октября. В Белоруссии избирают депутатов местных советов (более 18 тысяч) и депутатов нижней палаты парламента (110), их полномочия действуют четыре года.

https://ria.ru/20211004/kp-1752982598.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко, лидия ермошина