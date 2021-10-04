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Наталья Попова: будущие компании-"единороги" в России есть
Наталья Попова: будущие компании-"единороги" в России есть - РИА Новости, 04.10.2021
Наталья Попова: будущие компании-"единороги" в России есть
Российские высокотехнологичные компании - национальные чемпионы способны в среднесрочной перспективе стать глобальными "единорогами", считает первый заместитель РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T12:34
2021-10-04T12:34
новости компаний - экономика
иннопрактика
россия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российские высокотехнологичные компании - национальные чемпионы способны в среднесрочной перспективе стать глобальными "единорогами", считает первый заместитель генерального директора "Иннопрактики" Наталья Попова."Будучи общественным омбудсменом, в чью сферу ответственности входят национальные чемпионы, я считаю, что такие компании способны достичь отраслевого или глобального лидерства в среднесрочной перспективе, прежде всего, благодаря темпам роста выручки и экспортоориентированности", - рассказала Попова РИА Новости.Она отметила, что на текущий момент, согласно данным Crunchbase и CB Insights, в России нет ни одного "единорога". Однако Россия при этом является лидером по "донорству" компаний-единорогов в другие страны.Она напомнила, что в мировой практике "единорогами" считаются стартапы, получившие оценку капитализации в 1 миллиард долларов. Эта оценка осуществляется со стороны инвестора и чаще всего отражает его ожидания от будущего развития компании, а, следовательно, носит скорее "умозрительный" характер. В то же время, для компаний - национальных чемпионов используется другой индикатор успеха - достижение выручки в размере 1 миллиард долларов (как правило, капитализация в несколько раз превышает размер выручки). Именно поэтому такая задача даже более амбициозна, чем появление новых компаний-единорогов, утверждает омбудсмен.Среди национальных чемпионов Попова выделила несколько компаний с "очень значимым" потенциалом на российском и глобальном рынках: биофармацевтическую "Биокад", фокусирующуюся на препаратах для онкологических и аутоиммунных заболеваний; компанию "СуперОкс", разрабатывающую уникальные материалы с высокотемпературной сверхпроводимостью, а также "Геоскан" - лидера в области геологоразведки с использованием БПЛА и шоу-дронов.Появлению российских "единорогов" и вообще глобальных лидеров в своих рыночных нишах, по мнению Поповой, будет способствовать формирование предпринимательской культуры и создание поддерживающей инфраструктуры. Одна из перспективных мер в этом направлении - создание и развитие инновационных научно-технологических центров. Также очень важны максимально комфортные и открытые "правила игры" на рынке, чтобы такие компании оставались в России."Для государств сегодня вопрос появления "единорогов" и глобальных лидеров в своих рыночных нишах не только критически важен в связи с их вкладом в увеличение макроэкономических показателей, но и обусловлен вопросами обеспечения технологического суверенитета. В России данный вопрос еще более актуален потому, что государственный сектор выступает крупнейшим заказчиком инновационных и цифровых решений", - подчеркнула Попова.Она добавила, что, в отличие от стартапов, инвестиции в национальных чемпионов носят менее рискованный характер, так как их история, анализ текущего состояния и оценка перспектив не вызывают сомнений в том, что большинство этих компаний в состоянии вернуть привлеченные инвестиции. Этот сегмент показывает стабильную траекторию роста: средний темп роста выручки таких компаний за пять лет до пандемии составил 24%. А в 2020 году, несмотря на сложности пандемии, многие национальные чемпионы показали рекордные финансовые результаты.Омбудсмен также указала, что для наращивания потенциала национальным чемпионам нужны новые союзники как в госсекторе, так и за его пределами.
https://ria.ru/20210604/tekhnologii-1735662369.html
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новости компаний - экономика, иннопрактика, россия
12:34 04.10.2021
 

Наталья Попова: будущие компании-"единороги" в России есть

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкОбщественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров, первый заместитель генерального директора "Иннопрактики" Наталья Попова
Общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров, первый заместитель генерального директора Иннопрактики Наталья Попова - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российские высокотехнологичные компании - национальные чемпионы способны в среднесрочной перспективе стать глобальными "единорогами", считает первый заместитель генерального директора "Иннопрактики" Наталья Попова.
"Будучи общественным омбудсменом, в чью сферу ответственности входят национальные чемпионы, я считаю, что такие компании способны достичь отраслевого или глобального лидерства в среднесрочной перспективе, прежде всего, благодаря темпам роста выручки и экспортоориентированности", - рассказала Попова РИА Новости.
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Она отметила, что на текущий момент, согласно данным Crunchbase и CB Insights, в России нет ни одного "единорога". Однако Россия при этом является лидером по "донорству" компаний-единорогов в другие страны.
"Несомненно, что будущие "единороги" в России есть. Несмотря на то, что большинство из них, как правило, относятся к сегменту "цифры" и финтеха, практически в любой технологической отрасли, в том числе диптехе и биотехе, возможно их появление за счет реализации компаниями своего технологического потенциала", - уверена топ-менеджер "Иннопрактики".
Она напомнила, что в мировой практике "единорогами" считаются стартапы, получившие оценку капитализации в 1 миллиард долларов. Эта оценка осуществляется со стороны инвестора и чаще всего отражает его ожидания от будущего развития компании, а, следовательно, носит скорее "умозрительный" характер. В то же время, для компаний - национальных чемпионов используется другой индикатор успеха - достижение выручки в размере 1 миллиард долларов (как правило, капитализация в несколько раз превышает размер выручки). Именно поэтому такая задача даже более амбициозна, чем появление новых компаний-единорогов, утверждает омбудсмен.
Среди национальных чемпионов Попова выделила несколько компаний с "очень значимым" потенциалом на российском и глобальном рынках: биофармацевтическую "Биокад", фокусирующуюся на препаратах для онкологических и аутоиммунных заболеваний; компанию "СуперОкс", разрабатывающую уникальные материалы с высокотемпературной сверхпроводимостью, а также "Геоскан" - лидера в области геологоразведки с использованием БПЛА и шоу-дронов.
Появлению российских "единорогов" и вообще глобальных лидеров в своих рыночных нишах, по мнению Поповой, будет способствовать формирование предпринимательской культуры и создание поддерживающей инфраструктуры. Одна из перспективных мер в этом направлении - создание и развитие инновационных научно-технологических центров. Также очень важны максимально комфортные и открытые "правила игры" на рынке, чтобы такие компании оставались в России.
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"Для государств сегодня вопрос появления "единорогов" и глобальных лидеров в своих рыночных нишах не только критически важен в связи с их вкладом в увеличение макроэкономических показателей, но и обусловлен вопросами обеспечения технологического суверенитета. В России данный вопрос еще более актуален потому, что государственный сектор выступает крупнейшим заказчиком инновационных и цифровых решений", - подчеркнула Попова.
Она добавила, что, в отличие от стартапов, инвестиции в национальных чемпионов носят менее рискованный характер, так как их история, анализ текущего состояния и оценка перспектив не вызывают сомнений в том, что большинство этих компаний в состоянии вернуть привлеченные инвестиции. Этот сегмент показывает стабильную траекторию роста: средний темп роста выручки таких компаний за пять лет до пандемии составил 24%. А в 2020 году, несмотря на сложности пандемии, многие национальные чемпионы показали рекордные финансовые результаты.
Омбудсмен также указала, что для наращивания потенциала национальным чемпионам нужны новые союзники как в госсекторе, так и за его пределами.
"Консолидация усилий представляется выгодной для всех заинтересованных сторон. Поэтому задача в том, чтобы структурировать отношения в такой форме, которая максимально удовлетворяет интересам и компаний, и инвесторов, и государства. Четко выстроенная, понятная всем сторонам гибкая схема способна привлечь многих, в том числе частных, инвесторов", - резюмировала Попова.
 
Новости компаний - ЭкономикаИннопрактикаРоссия
 
 
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