Польские пограничники обнаружили муляж бомбы на границе с Белоруссией
Польские пограничники обнаружили муляж взрывного устройства на границе с Белоруссией
© AP Photo / Czarek SokolowskiПограничник на границе между Белоруссией и Польшей
© AP Photo / Czarek Sokolowski
ВАРШАВА, 4 окт – РИА Новости. Польские пограничники обнаружили муляж взрывного устройства на границе с Белоруссией, сообщает Пограничная стража Польши.
"Очередная провокация со стороны белорусских спецслужб. Сегодня утром на границе (застава Пограничной стражи в Новом Двоже) был обнаружен муляж бомбы. Торчащие провода, часы с повторяющимся звуковым сигналом, должны были указывать на то, что это взрывчатое устройство. На этот раз, к счастью, это просто муляж", - отметили польские пограничники.
Kolejne prowokacje ze strony białoruskich służb🇧🇾Dziś rano na granicy(Placówka SG w Nowym Dworze) znaleziono atrapę bomby.Wystające kable, zegarek z powtarzającym się alarmem dźwiękowym,miały wskazywać, że jest to ładunek wybuchowy.Tym razem na szczęście to tylko atrapa#zgranicy pic.twitter.com/jT0O4sMZoO— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) October 4, 2021
Также в Twitter Пограничная стража Польши разместила фотографии найденного предмета. На снимках видно, что он снабжен электронными часами, из муляжа торчат провода.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли официальный Минск в создании миграционного кризиса. В связи со сложившейся ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.
Пограничная стража информирует о том, что в сентябре было зафиксировано 7535 попыток нелегального пересечения границы со стороны Белоруссии. За весь 2020 год таких попыток было зафиксировано 120.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
2 сентября, 15:47Польша ввела чрезвычайное положение на границе с Белоруссией