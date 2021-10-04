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Глава МВД Абхазии выразил надежду на отстранение стрелявших депутатов
Глава МВД Абхазии выразил надежду на отстранение стрелявших депутатов - РИА Новости, 04.10.2021
Глава МВД Абхазии выразил надежду на отстранение стрелявших депутатов
Министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар, написавший заявление об отстранении от должности на время расследования инцидентов со стрельбой в Сухуме депутатов... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T02:16
2021-10-04T02:16
в мире
сухум
абхазия
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СУХУМ, 4 окт - РИА Новости. Министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар, написавший заявление об отстранении от должности на время расследования инцидентов со стрельбой в Сухуме депутатов парламента Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинбы, выразил надежду, что стрелявшие депутаты так же, как и он, временно снимут с себя полномочия.В воскресенье в ходе совещания у президента Абхазии Аслана Бжании, посвящённого инцидентам со стрельбой, Дбар попросил отстранить его от должности на время следствия."Для того, чтобы люди не думали, что я, как министр, находясь на своем посту, могу повлиять на следствие, прошу на время следствия о моем отстранении от занимаемой должности. Надеюсь, что депутаты, принимавшие участие в данном инциденте, поступят аналогично", – цитирует Дбара пресс-служба главы республики.По информации МВД, вечером тридцатого сентября депутат парламента Гарри Кокая открыл стрельбу из пистолета на набережной Сухума рядом с местом, где находится ресторан, в котором президенты Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Анатолий Бибилов праздновали День Победы в грузино-абхазской войне 1992-1993 годов и День независимости. Кокая оказал сопротивление приехавшим на место происшествия сотрудникам милиции. Также в ночь с 30 сентября на 1 октября другой депутат парламента Алмасхан Ардзинба открыл огонь из незаконно приобретённого автомата Калашникова у здания МВД.В воскресенье председатель оппозиционно настроенной республиканской общественной организации ветеранов грузино-абхазской войны 1992-1993 годов "Аруаа" Темур Гулия на пресс-конференции в Сухуме призвал ветеранов выйти на митинг протеста к парламенту республики в связи с инцидентом на набережной Сухума, где депутат Гарри Кокая открыл стрельбу. По словам Гулия, глава МВД Дмитрий Дбар, его заместители и сотрудники милиции, помимо Кокая, избили ветеранов и инвалидов войны.
https://ria.ru/20211002/abkhaziya-1752759196.html
https://ria.ru/20211002/strelba-1752816980.html
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в мире, сухум, абхазия
02:16 04.10.2021
 
Глава МВД Абхазии выразил надежду на отстранение стрелявших депутатов

Глава МВД Абхазии Дбар выразил надежду, что стрелявшие депутаты снимут с себя полномочия

© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов в Сухуме
Сотрудники правоохранительных органов в Сухуме - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 4 окт - РИА Новости. Министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар, написавший заявление об отстранении от должности на время расследования инцидентов со стрельбой в Сухуме депутатов парламента Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинбы, выразил надежду, что стрелявшие депутаты так же, как и он, временно снимут с себя полномочия.
В воскресенье в ходе совещания у президента Абхазии Аслана Бжании, посвящённого инцидентам со стрельбой, Дбар попросил отстранить его от должности на время следствия.
Автомобиль МВД Абхазии - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
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В Абхазии депутат открыл стрельбу из автомата у здания МВД
"Для того, чтобы люди не думали, что я, как министр, находясь на своем посту, могу повлиять на следствие, прошу на время следствия о моем отстранении от занимаемой должности. Надеюсь, что депутаты, принимавшие участие в данном инциденте, поступят аналогично", – цитирует Дбара пресс-служба главы республики.
По информации МВД, вечером тридцатого сентября депутат парламента Гарри Кокая открыл стрельбу из пистолета на набережной Сухума рядом с местом, где находится ресторан, в котором президенты Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Анатолий Бибилов праздновали День Победы в грузино-абхазской войне 1992-1993 годов и День независимости. Кокая оказал сопротивление приехавшим на место происшествия сотрудникам милиции. Также в ночь с 30 сентября на 1 октября другой депутат парламента Алмасхан Ардзинба открыл огонь из незаконно приобретённого автомата Калашникова у здания МВД.
В воскресенье председатель оппозиционно настроенной республиканской общественной организации ветеранов грузино-абхазской войны 1992-1993 годов "Аруаа" Темур Гулия на пресс-конференции в Сухуме призвал ветеранов выйти на митинг протеста к парламенту республики в связи с инцидентом на набережной Сухума, где депутат Гарри Кокая открыл стрельбу. По словам Гулия, глава МВД Дмитрий Дбар, его заместители и сотрудники милиции, помимо Кокая, избили ветеранов и инвалидов войны.
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В миреСухумАбхазия
 
 
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