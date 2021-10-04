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https://ria.ru/20211004/pogonya-1752918006.html
Погоню за подозреваемым в убийстве трех студенток под Оренбургом сняли на видео
Погоню за подозреваемым в убийстве трех студенток под Оренбургом сняли на видео
Погоню за подозреваемым в убийстве трех студенток под Оренбургом сняли на видео
МВД России опубликовало видео преследования подозреваемого в убийстве трех студенток под Оренбургом. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T01:27
2021-10-04T01:27
происшествия
оренбург
орск
гай
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
ирина волк
убийство трех девушек в оренбургской области
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. МВД России опубликовало видео преследования подозреваемого в убийстве трех студенток под Оренбургом.На ролике видно, как подозреваемый, передвигаясь на угнанном автомобиле ВАЗ, совершает опасные маневры, пытаясь уйти от погони.Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, подозреваемого, 29-летнего судимого жителя региона Александра Лазарева, задержали в Орске после преследования, он бросил машину и пытался скрыться на территории детсада. С ним будут проведены следственные действия.По информации СК, двух девушек нашли убитыми в четверг рано утром после тушения пожара в квартире по улице Молодежной в городе Гай. Тело третьей студентки лежало во дворе дома. Погибшим девушкам было 17, 18 и 19 лет, они учились в медицинском колледже и втроем снимали жилье. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц".
https://ria.ru/20211003/studentki-1752914245.html
оренбург
орск
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происшествия, оренбург, орск, гай, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), ирина волк, убийство трех девушек в оренбургской области
01:27 04.10.2021
 
Опубликовано видео погони за подозреваемым в убийстве трех студенток в Гае

МВД опубликовало видео погони за подозреваемым в убийстве трех студенток в городе Гае

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. МВД России опубликовало видео преследования подозреваемого в убийстве трех студенток под Оренбургом.
На ролике видно, как подозреваемый, передвигаясь на угнанном автомобиле ВАЗ, совершает опасные маневры, пытаясь уйти от погони.
Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, подозреваемого, 29-летнего судимого жителя региона Александра Лазарева, задержали в Орске после преследования, он бросил машину и пытался скрыться на территории детсада. С ним будут проведены следственные действия.
По информации СК, двух девушек нашли убитыми в четверг рано утром после тушения пожара в квартире по улице Молодежной в городе Гай. Тело третьей студентки лежало во дворе дома. Погибшим девушкам было 17, 18 и 19 лет, они учились в медицинском колледже и втроем снимали жилье. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц".
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
Вчера, 23:53
Глава СК поручил обеспечить полное расследование дела об убийстве студенток
 
ПроисшествияОренбургОрскГайМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Следственный комитет России (СК РФ)Ирина ВолкУбийство трех девушек в Оренбургской области
 
 
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