https://ria.ru/20211004/pogonya-1752918006.html
Погоню за подозреваемым в убийстве трех студенток под Оренбургом сняли на видео
Погоню за подозреваемым в убийстве трех студенток под Оренбургом сняли на видео
Погоню за подозреваемым в убийстве трех студенток под Оренбургом сняли на видео
МВД России опубликовало видео преследования подозреваемого в убийстве трех студенток под Оренбургом. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T01:27
2021-10-04T01:27
2021-10-04T01:27
происшествия
оренбург
орск
гай
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
ирина волк
убийство трех девушек в оренбургской области
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. МВД России опубликовало видео преследования подозреваемого в убийстве трех студенток под Оренбургом.На ролике видно, как подозреваемый, передвигаясь на угнанном автомобиле ВАЗ, совершает опасные маневры, пытаясь уйти от погони.Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, подозреваемого, 29-летнего судимого жителя региона Александра Лазарева, задержали в Орске после преследования, он бросил машину и пытался скрыться на территории детсада. С ним будут проведены следственные действия.По информации СК, двух девушек нашли убитыми в четверг рано утром после тушения пожара в квартире по улице Молодежной в городе Гай. Тело третьей студентки лежало во дворе дома. Погибшим девушкам было 17, 18 и 19 лет, они учились в медицинском колледже и втроем снимали жилье. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц".
https://ria.ru/20211003/studentki-1752914245.html
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происшествия, оренбург, орск, гай, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), ирина волк, убийство трех девушек в оренбургской области
Опубликовано видео погони за подозреваемым в убийстве трех студенток в Гае
МВД опубликовало видео погони за подозреваемым в убийстве трех студенток в городе Гае