Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211004/platezhi-1752916510.html
Раскрыта опасность платежей с чужой банковской карты
Раскрыта опасность платежей с чужой банковской карты
Раскрыта опасность платежей с чужой банковской карты
Расплачиваться с чужой банковской карты - нарушение закона. Она принадлежит банку, который выпустил ее на имя конкретного держателя, и попытку другого лица... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T01:16
2021-10-04T01:16
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728056755_88:0:3144:1719_1920x0_80_0_0_7520b9a26aca92d78ab9965225c59e61.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Расплачиваться с чужой банковской карты - нарушение закона. Она принадлежит банку, который выпустил ее на имя конкретного держателя, и попытку другого лица воспользоваться ей закон расценивает как мошенничество, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Поэтому, если вам доведется найти чужую банковскую карту, никаких операций с ней совершать нельзя. Как можно быстрее ее следует отнести в ближайшее отделение банка, который выпустил карту, а если это произошло в торговой точке - ее представителю.Попытки воспользоваться найденной чужой картой противозаконны и чреваты уголовным наказанием. Даже если вы платите бесконтактным способом, современные системы видеонаблюдения позволяют четко установить время, место и личности тех, кто платит чужой картой. С учетом других обстоятельств легко доказать вину нарушителя закона и обвинить его в мошенничестве или хищении, а если речь идет о группе лиц, наказание может составить до пяти лет тюрьмы, предупредил Соловьев.
https://ria.ru/20210922/bankomat-1751223305.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728056755_22:0:2751:2047_1920x0_80_0_0_c7b9667d872ba270ccae554cfad48715.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, россия
01:16 04.10.2021
 
Юрист объяснил, чем опасны платежи с чужой банковской карты

Юрист Соловьев предупредил россиян об опасности платежей с чужой банковской карты

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкБанковские карты
Банковские карты - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Расплачиваться с чужой банковской карты - нарушение закона. Она принадлежит банку, который выпустил ее на имя конкретного держателя, и попытку другого лица воспользоваться ей закон расценивает как мошенничество, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.
“Нередко случается так, что человек теряет банковскую карту. Однако сама карта - пластиковое изделие - принадлежит не человеку, а той кредитно-финансовой организации, которая ее выпустила. А вот уже расчетный счет, приложением к которому она является, является собственностью держателя карточки”, - пояснил он.
Поэтому, если вам доведется найти чужую банковскую карту, никаких операций с ней совершать нельзя. Как можно быстрее ее следует отнести в ближайшее отделение банка, который выпустил карту, а если это произошло в торговой точке - ее представителю.
Попытки воспользоваться найденной чужой картой противозаконны и чреваты уголовным наказанием. Даже если вы платите бесконтактным способом, современные системы видеонаблюдения позволяют четко установить время, место и личности тех, кто платит чужой картой. С учетом других обстоятельств легко доказать вину нарушителя закона и обвинить его в мошенничестве или хищении, а если речь идет о группе лиц, наказание может составить до пяти лет тюрьмы, предупредил Соловьев.
Пополнение карты в банкомате - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 01:07
В России могут усилить контроль за пополнением карт в банкоматах
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:07Аналитики назвали самые высокооплачиваемые профессии на удаленке
04:57В Сеуле выразили надежду на снижение напряженности в отношениях с КНДР
04:47В Сеуле заявили, что КНДР готова к нормализации отношений
04:36В Гонконге приостановили торговлю акциями китайского девелопера Evergrande
04:20Во Владивостоке проверят морепродукты после обнаружения опасных водорослей
04:12Российские и монгольские летчики провели совместные полеты на учениях
04:09Диетолог рассказала, как извлечь из гречки максимальную пользу
04:06Вильфанд рассказал, сколько продлится "золотая осень" в Центральной России
04:05Немцы признали Украину несостоявшимся государством
03:53Полиция Эквадора восстановила контроль над взбунтовавшейся тюрьмой
03:42Южная Корея и КНДР восстановили каналы связи
03:38Во Владивостоке осудили за взятку экс-начальника железнодорожной станции
03:32Правительство Японии ушло в отставку
03:27Космонавт рассказал, что ждет актрису Пересильд на пути к МКС
03:20Кинолог назвал пять способов, как защитить собаку
03:18Эксперт назвала причины занижения курса рубля
03:16В Великобритании обвинили в изнасиловании сотрудника полиции
03:05Мошенники придумали схему с розыгрышем отечественных автомобилей
03:00Ученые восстановили климат Сибири за последние 9000 лет
03:00Урбанисты предложили сделать платным въезд в центр ряда городов России
Лента новостейМолния