https://ria.ru/20211004/platezhi-1752916510.html

Раскрыта опасность платежей с чужой банковской карты

Раскрыта опасность платежей с чужой банковской карты

Раскрыта опасность платежей с чужой банковской карты

Расплачиваться с чужой банковской карты - нарушение закона. Она принадлежит банку, который выпустил ее на имя конкретного держателя, и попытку другого лица... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T01:16

2021-10-04T01:16

2021-10-04T01:16

общество

россия

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Расплачиваться с чужой банковской карты - нарушение закона. Она принадлежит банку, который выпустил ее на имя конкретного держателя, и попытку другого лица воспользоваться ей закон расценивает как мошенничество, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Поэтому, если вам доведется найти чужую банковскую карту, никаких операций с ней совершать нельзя. Как можно быстрее ее следует отнести в ближайшее отделение банка, который выпустил карту, а если это произошло в торговой точке - ее представителю.Попытки воспользоваться найденной чужой картой противозаконны и чреваты уголовным наказанием. Даже если вы платите бесконтактным способом, современные системы видеонаблюдения позволяют четко установить время, место и личности тех, кто платит чужой картой. С учетом других обстоятельств легко доказать вину нарушителя закона и обвинить его в мошенничестве или хищении, а если речь идет о группе лиц, наказание может составить до пяти лет тюрьмы, предупредил Соловьев.

https://ria.ru/20210922/bankomat-1751223305.html

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2021

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