https://ria.ru/20211004/peskov-1752982487.html
В Кремле оценили идею заставлять нарушителей извиняться на камеру
В Кремле оценили идею заставлять нарушителей извиняться на камеру - РИА Новости, 04.10.2021
В Кремле оценили идею заставлять нарушителей извиняться на камеру
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с видеороликами, на которых правонарушителей заставляют извиняться на камеру, сообщил,... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T13:22
2021-10-04T13:22
2021-10-04T13:22
политика
дмитрий песков
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с видеороликами, на которых правонарушителей заставляют извиняться на камеру, сообщил, что это вопрос к правоохранительным органам."Это вообще не наш вопрос. Это, наверное, скорее вопрос правоохранителей, специалистов в этой области", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся к прозвучавшей из Чеченской республики идее записывать извинения нарушителей на видео, будет ли это способствовать борьбе с преступностью.
https://ria.ru/20210930/lukashenko-1752576162.html
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политика, дмитрий песков, чеченская республика (чечня)
В Кремле оценили идею заставлять нарушителей извиняться на камеру
Песков об идее заставлять нарушителей извиняться на камеру: это к правоохранителям