https://ria.ru/20211004/peskov-1752982487.html

В Кремле оценили идею заставлять нарушителей извиняться на камеру

В Кремле оценили идею заставлять нарушителей извиняться на камеру - РИА Новости, 04.10.2021

В Кремле оценили идею заставлять нарушителей извиняться на камеру

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с видеороликами, на которых правонарушителей заставляют извиняться на камеру, сообщил,... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T13:22

2021-10-04T13:22

2021-10-04T13:22

политика

дмитрий песков

чеченская республика (чечня)

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с видеороликами, на которых правонарушителей заставляют извиняться на камеру, сообщил, что это вопрос к правоохранительным органам."Это вообще не наш вопрос. Это, наверное, скорее вопрос правоохранителей, специалистов в этой области", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся к прозвучавшей из Чеченской республики идее записывать извинения нарушителей на видео, будет ли это способствовать борьбе с преступностью.

https://ria.ru/20210930/lukashenko-1752576162.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, дмитрий песков, чеченская республика (чечня)