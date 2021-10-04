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В Кремле прокомментировали "досье Пандоры"
В Кремле прокомментировали "досье Пандоры" - РИА Новости, 04.10.2021
В Кремле прокомментировали "досье Пандоры"
В Кремле не заметили ничего особенного в "досье Пандоры", сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T13:17
2021-10-04T14:03
в мире
владимир путин
дмитрий песков
"досье пандоры"
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В Кремле не заметили ничего особенного в "досье Пандоры", сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Там, честно говоря, мы не увидели никаких скрытых богатств ближайшего окружения Путина", — подчеркнул он.Песков добавил, что в Москве осведомлены о работе этой организации и знают, откуда она берет информацию.Также он отметил, что повода для проведения каких-либо проверок нет, так как все это просто набор голословных утверждений.Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал так называемое досье Пандоры, в котором говорится о причастности некоторых мировых лидеров к офшорным схемам. В материалах фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также свыше 300 чиновников примерно из сотни стран. При этом крупнейшим налоговым убежищем названы США.ICIJ считает это расследование своим самым масштабным разоблачением: в нем использованы репортажи более 600 журналистов из 117 государств и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.
https://ria.ru/20211004/zelenskiy-1752958142.html
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в мире, владимир путин, дмитрий песков, "досье пандоры"
13:17 04.10.2021 (обновлено: 14:03 04.10.2021)
 
В Кремле прокомментировали "досье Пандоры"

Песков: в "досье Пандоры" нет скрытых богатств у окружения Путина

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В Кремле не заметили ничего особенного в "досье Пандоры", сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Там, честно говоря, мы не увидели никаких скрытых богатств ближайшего окружения Путина", — подчеркнул он.
Песков добавил, что в Москве осведомлены о работе этой организации и знают, откуда она берет информацию.
Также он отметил, что повода для проведения каких-либо проверок нет, так как все это просто набор голословных утверждений.
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В материалах фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также свыше 300 чиновников примерно из сотни стран. При этом крупнейшим налоговым убежищем названы США.
ICIJ считает это расследование своим самым масштабным разоблачением: в нем использованы репортажи более 600 журналистов из 117 государств и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.
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В миреВладимир ПутинДмитрий Песков"досье Пандоры"
 
 
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