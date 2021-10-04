Политолог оценил перспективу изменения политики Японии по России
Политолог Накамура оценил перспективу изменения политики Японии в отношении России
ТОКИО, 4 окт – РИА Новости, Ксения Нака. Вряд ли стоит ожидать каких-либо изменений в отношении России от нового правительства Японии во главе с премьер-министром Фумио Кисидой, считает Ицуро Накамура, политолог, профессор университета Цукуба. Он рассказал РИА Новости о том, что будет сдерживать отношения.
"Премьер-министр Кисида хотел бы развернуть японо-российские отношения в сторону экономического сотрудничества, но присутствие Санаэ Такаити (соперница Кисиды на партийных выборах, придерживается крайне правых взглядов – ред.) станет тормозом", - сказал политолог.
Неожиданный рост популярности во время избирательной кампании Санаэ Такаити, которую отличают крайне правые взгляды, способствовал назначению ее на важный партийный пост и заставил Кисиду считаться с ее мнением и с мнением тех, кто ее поддерживает.
"Именно поэтому он оставил на своих постах министра иностранных дел Тосимицу Мотэги и министра обороны Нобуо Киси, ему надо осмотреться. Во внешнеполитическом курсе в отношении России в обозримом будущем никаких изменений не будет. Причина этого в том, что Кисида будет оглядываться на Такаити и ничего не сможет сделать. А пуски ракет Северной Кореей только усиливают позиции Такаити", - подчеркнул ученый.
Фумио Кисида, победивший на партийных выборах в прошлую среду, в понедельник стал 100-м премьер-министром Японии. На выборах лидера партии его главными соперниками стали министр по делам административной реформы Таро Коно, отвечающий за кампанию вакцинации в стране и экс-министр общенациональных дел Санаэ Такаити, отличающаяся своими крайне правыми взглядами. В ночь перед выборами Кисида и Такаити договорились о взаимной поддержке, если кто-то из них выйдет в второй тур. Голоса депутатов, поддерживающих Такаити, помогли Кисиде победить и стать затем премьер-министром.