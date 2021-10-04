https://ria.ru/20211004/perevodchitsa-1753083294.html

Экс-советница Белого дома рассказала о красивой переводчице Путина

Экс-советница Белого дома рассказала о красивой переводчице Путина - РИА Новости, 04.10.2021

Экс-советница Белого дома рассказала о красивой переводчице Путина

Бывшая сотрудница Совета национальной безопасности США Фиона Хилл поделилась новыми подробностями истории о привлекательной переводчице президента РФ Владимира... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T22:52

2021-10-04T22:52

2021-10-04T22:52

в мире

дмитрий песков

дональд трамп

россия

фиона хилл

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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Бывшая сотрудница Совета национальной безопасности США Фиона Хилл поделилась новыми подробностями истории о привлекательной переводчице президента РФ Владимира Путина. По словам Хилл, российская делегация якобы заявила ее в последний момент, а Путин лично представил девушку американскому коллеге Дональду Трампу.В интервью телеканалу ABC Хилл, которая курировала российское направление и присутствовала на саммите, солидаризовалась с версией бывшего пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм о том, что Путин специально выбрал своей переводчицей на встрече с Трампом в Японии в 2019 году "привлекательную брюнетку", чтобы отвлечь собеседника."Мы знаем, что так оно и было, потому что переводчиком на эту конкретную встречу в списке был заявлен кто-то другой, мужчина, и в самую последнюю минуту русские произвели замену на другую переводчицу. Отчасти, как мне кажется, из-за того, что президент Трамп пригласил Иванку, свою дочь, а также Стефани, для которой это были первые дни в новом качестве, меня и другую переводчицу - тоже женщину", - сказала Хилл.Она признала, что девушка, в которой опознали сотрудницу департамента лингвистического обеспечения МИД РФ Дарью Боярскую, оказалась "отличной переводчицей"."Но это было явно призвано привлечь внимание... Президент Путин сделал на этом большой акцент, по сути представив президента Трампа переводчице, чего он обычно не делает", - утверждает Хилл.Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее заявил РИА Новости, что отбором переводчиков на переговоры с президентом России занимается МИД РФ, а сам глава государства не участвует в этом процессе.

https://radiosputnik.ria.ru/20211003/zhurnalisty-1752891186.html

https://ria.ru/20210929/perevodchitsa-1752371564.html

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в мире, дмитрий песков, дональд трамп, россия, фиона хилл