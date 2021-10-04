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Новый премьер Японии назвал США главным партнером
Новый премьер Японии назвал США главным партнером - РИА Новости, 04.10.2021
Новый премьер Японии назвал США главным партнером
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что отношения с США останутся основой внешней политики страны, об этом он сказал на своей первой в этом качестве... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T18:42
2021-10-04T18:42
2021-10-04T18:43
в мире
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фумио кисида
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ТОКИО, 4 окт – РИА Новости, Ксения Нака. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что отношения с США останутся основой внешней политики страны, об этом он сказал на своей первой в этом качестве пресс-конференции."Отношения с США будут оставаться основой нашей внешней политики. Кроме того, мы будем стремиться, защищая ценности свободы, демократии, прав человека, верховенства закона во взаимодействии со странами-союзниками и друзьями достичь открытого и свободного Индо-Тихоокеанского региона. Также мы будем защищать мир и стабильность нашей страны, защищать морское и воздушное пространство, жизнь и имущество народа, необходимо укреплять обороноспособность, включая противоракетную оборону, возможности службы безопасности на море", - сказал Кисида.Фумио Кисида в понедельник стал 100-м премьер-министром Японии. С 2012 по 2017 год он занимал пост министра иностранных дел, его пребывание на этом посту стало самым длительным за всю послевоенную историю Японии.
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в мире, сша, япония, фумио кисида
18:42 04.10.2021 (обновлено: 18:43 04.10.2021)
Новый премьер Японии назвал США главным партнером
Премьер-министр Японии Кисида назвал США основой внешней политики страны