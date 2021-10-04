https://ria.ru/20211004/partner-1753060716.html

Новый премьер Японии назвал США главным партнером

Новый премьер Японии назвал США главным партнером - РИА Новости, 04.10.2021

Новый премьер Японии назвал США главным партнером

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что отношения с США останутся основой внешней политики страны, об этом он сказал на своей первой в этом качестве... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T18:42

2021-10-04T18:42

2021-10-04T18:43

в мире

сша

япония

фумио кисида

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752294604_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_4ee2645b5d3a4e4558db08a8647a501e.jpg

ТОКИО, 4 окт – РИА Новости, Ксения Нака. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что отношения с США останутся основой внешней политики страны, об этом он сказал на своей первой в этом качестве пресс-конференции."Отношения с США будут оставаться основой нашей внешней политики. Кроме того, мы будем стремиться, защищая ценности свободы, демократии, прав человека, верховенства закона во взаимодействии со странами-союзниками и друзьями достичь открытого и свободного Индо-Тихоокеанского региона. Также мы будем защищать мир и стабильность нашей страны, защищать морское и воздушное пространство, жизнь и имущество народа, необходимо укреплять обороноспособность, включая противоракетную оборону, возможности службы безопасности на море", - сказал Кисида.Фумио Кисида в понедельник стал 100-м премьер-министром Японии. С 2012 по 2017 год он занимал пост министра иностранных дел, его пребывание на этом посту стало самым длительным за всю послевоенную историю Японии.

https://ria.ru/20211004/yaponiya-1753036729.html

сша

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, япония, фумио кисида