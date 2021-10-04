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Журналисты опубликовали "досье Пандоры"
Журналисты опубликовали "досье Пандоры" - РИА Новости, 04.10.2021
Журналисты опубликовали "досье Пандоры"
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T03:27
2021-10-04T03:27
в мире
бахрейн
франция
владимир зеленский
игорь коломойский
латинская америка
иван баканов
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам.Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.Как утверждает Центр исследования коррупции и организованной преступности (The Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP), в досье фигурируют 35 действующих и бывших национальных лидеров, а также 400 чиновников из около 100 стран.Офшоры ЗеленскогоВ досье, в частности, упоминается президент Украины Владимир Зеленский. Как утверждается в фильме-расследовании журналистов "Следствие. Инфо", опубликованном на основании "досье Пандоры", он вместе с братьями Шефирами зарегистрировали в офшорах компанию, трастовым владельцем которой является глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.Кроме того, президент Украины с соратниками может быть причастен к переводам 40 миллионов долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.OCCRP со ссылкой на "досье Пандоры" также сообщает, что Зеленский якобы использовал офшорные схемы, чтобы его семья могла получать прибыль от бизнеса за рубежом, не декларируя это.Газета Guardian пишет, что украинский лидер в 2019 году передал 25% своих акций в офшорной компании близкому другу Сергею Шефиру, который в настоящее время занимает должность первого помощника президента.Другие фигуранты досьеПремьер-министр Чехии Андрей Бабиш использовал офшорные компании для приобретения замка на юге Франции стоимостью в 22 миллиона долларов, утверждается в расследовании Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ). тмечается, что в особняке Chateau Bigaud пять спален, он расположен на территории площадью 9,4 акра.Газета Guardian со ссылкой на "досье Пандоры" сообщает, что семья президента Азербайджана Ильхама Алиева за последние годы продала британскую недвижимость на сумму около 400 миллионов фунтов стерлингов. Одно из владений было продано в собственность британской короны.Подвергаемый критике за репрессии против оппозиции и коррупцию покойный премьер-министр Бахрейна и дядя нынешнего короля Халифа бен Сальман Аль Халифа Аль Халифа владел подставной офшорной компанией с активами на 60 миллионов долларов, которая купила недвижимость в Швейцарии и Германии, утверждается в расследовании.Кроме того, в расследовании говорится, что эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани связан с двумя зарегистрированными на Британских Виргинских островах офшорами. Эта компания стала конечным собственником одного из наиболее дорогостоящих объектов недвижимости в Лондоне 1 Cornwall Terrace через сложную офшорную структуру". В июне 2018 года эта недвижимость оценивалась в 110 миллионов долларов.В "Досье Пандоры" также фигурируют три действующих президента стран Латинской Америки – Чили, Эквадора и Доминиканской республики – и одиннадцать бывших, сообщает испанская газета País со ссылкой на документы.Комментарий Эдварда СноуденаЭкс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, инициировавший в 2013 году международный скандал с утечкой секретных материалов США, иронично прокомментировал появление "досье Пандоры", отметив, что офшоры продолжают составлять базы данных, несмотря на утечки."Смешное в этой серьезной истории в том, что даже после двух утечек офшорных финансовых/юридических фирм апокалиптического масштаба, эти компании все еще составляют обширные базы данных, несущие разгром, и по-прежнему защищают их наклейкой с пометкой "не сливать", - написал Сноуден в Twitter.
https://ria.ru/20211003/rassledovanie-1752908179.html
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в мире, бахрейн, франция, владимир зеленский, игорь коломойский, латинская америка, иван баканов
03:27 04.10.2021
 
Журналисты опубликовали "досье Пандоры"

Опубликовано досье о причастности нынешних и бывших глав государств к офшорным схемам

© Fotolia / momiusОфшор
Офшор - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© Fotolia / momius
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам.
Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.
Папка с документами - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
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В ICIJ не исключили появления новых имен в расследовании по офшорам
Как утверждает Центр исследования коррупции и организованной преступности (The Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP), в досье фигурируют 35 действующих и бывших национальных лидеров, а также 400 чиновников из около 100 стран.

Офшоры Зеленского

В досье, в частности, упоминается президент Украины Владимир Зеленский. Как утверждается в фильме-расследовании журналистов "Следствие. Инфо", опубликованном на основании "досье Пандоры", он вместе с братьями Шефирами зарегистрировали в офшорах компанию, трастовым владельцем которой является глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.
Кроме того, президент Украины с соратниками может быть причастен к переводам 40 миллионов долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
02:00
В "досье Пандоры" рассказали о продаже нефти из Йемена на черном рынке
OCCRP со ссылкой на "досье Пандоры" также сообщает, что Зеленский якобы использовал офшорные схемы, чтобы его семья могла получать прибыль от бизнеса за рубежом, не декларируя это.
Газета Guardian пишет, что украинский лидер в 2019 году передал 25% своих акций в офшорной компании близкому другу Сергею Шефиру, который в настоящее время занимает должность первого помощника президента.

Другие фигуранты досье

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш использовал офшорные компании для приобретения замка на юге Франции стоимостью в 22 миллиона долларов, утверждается в расследовании Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ). тмечается, что в особняке Chateau Bigaud пять спален, он расположен на территории площадью 9,4 акра.
Газета Guardian со ссылкой на "досье Пандоры" сообщает, что семья президента Азербайджана Ильхама Алиева за последние годы продала британскую недвижимость на сумму около 400 миллионов фунтов стерлингов. Одно из владений было продано в собственность британской короны.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
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Политолог не исключил импичмента Зеленскому из-за "досье Пандоры"
Подвергаемый критике за репрессии против оппозиции и коррупцию покойный премьер-министр Бахрейна и дядя нынешнего короля Халифа бен Сальман Аль Халифа Аль Халифа владел подставной офшорной компанией с активами на 60 миллионов долларов, которая купила недвижимость в Швейцарии и Германии, утверждается в расследовании.
Кроме того, в расследовании говорится, что эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани связан с двумя зарегистрированными на Британских Виргинских островах офшорами. Эта компания стала конечным собственником одного из наиболее дорогостоящих объектов недвижимости в Лондоне 1 Cornwall Terrace через сложную офшорную структуру". В июне 2018 года эта недвижимость оценивалась в 110 миллионов долларов.
В "Досье Пандоры" также фигурируют три действующих президента стран Латинской АмерикиЧили, Эквадора и Доминиканской республики – и одиннадцать бывших, сообщает испанская газета País со ссылкой на документы.

Комментарий Эдварда Сноудена

Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, инициировавший в 2013 году международный скандал с утечкой секретных материалов США, иронично прокомментировал появление "досье Пандоры", отметив, что офшоры продолжают составлять базы данных, несмотря на утечки.

"Смешное в этой серьезной истории в том, что даже после двух утечек офшорных финансовых/юридических фирм апокалиптического масштаба, эти компании все еще составляют обширные базы данных, несущие разгром, и по-прежнему защищают их наклейкой с пометкой "не сливать", - написал Сноуден в Twitter.
Хулио Иглесиас
Вчера, 21:16
"Досье Пандоры" вскрыло связи Хулио Иглесиаса с офшорами
 
В миреБахрейнФранцияВладимир ЗеленскийИгорь КоломойскийЛатинская АмерикаИван Баканов
 
 
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