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МИД Франции заявил, что Париж сожалеет из-за отзыва алжирского посла
МИД Франции заявил, что Париж сожалеет из-за отзыва алжирского посла - РИА Новости, 04.10.2021
МИД Франции заявил, что Париж сожалеет из-за отзыва алжирского посла
Франция сожалеет о решении Алжира отозвать для консультаций посла из Парижа и работает над сохранением и развитием отношений с этой страной, заявил... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T22:19
2021-10-04T22:19
2021-10-04T22:19
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франция
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абдельмаджид теббун
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ПАРИЖ, 4 окт - РИА Новости. Франция сожалеет о решении Алжира отозвать для консультаций посла из Парижа и работает над сохранением и развитием отношений с этой страной, заявил представитель французского МИД."Мы приняли к сведению отзыв для консультаций посла Алжира во Франции. Мы сожалеем об этом (об отзыве посла - ред.)", - заявил представитель французского МИД."Франция привержена глубоким и давним отношениям между нашими двумя странами и нашими двумя народами. Она работает над их сохранением и развитием. Она убеждена в общем интересе наших двух стран к совместной работе во всех сферах", - подчеркнул он.Ранее алжирский президент Абдельмаджид Теббун заявил, что решение отозвать посла Алжира из Парижа принято после "безответственных" высказываний президента Франции Эммануэля Макрона. Он подчеркнул, что вмешательство во внутренние дела страны неприемлемо.Ранее Макрон, слова которого процитировала газета Monde, заявил, что "официальная история" Алжира якобы "полностью переписана".В воскресенье также сообщалось, что Алжир закрыл своё воздушное пространство для военных самолетов Франции.
https://ria.ru/20211003/polety-1752868758.html
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в мире, париж, франция, алжир (республика), эммануэль макрон, абдельмаджид теббун
МИД Франции заявил, что Париж сожалеет из-за отзыва алжирского посла
МИД Франции заявил о сожалении из-за решения Алжира отозвать посла для консультаций