https://ria.ru/20211004/otkrytost-1753078872.html
Байден намерен повысить прозрачность финансовой системы США, заявила Псаки
Байден намерен повысить прозрачность финансовой системы США, заявила Псаки - РИА Новости, 04.10.2021
Байден намерен повысить прозрачность финансовой системы США, заявила Псаки
Президент США Джо Байден привержен необходимости придать дополнительную открытость финансовой системе страны, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T21:57
2021-10-04T21:57
2021-10-04T22:02
в мире
сша
джо байден
джордж сорос
дженнифер псаки
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден привержен необходимости придать дополнительную открытость финансовой системе страны, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на просьбу прокомментировать публикации о том, что Штаты являются крупнейшим налоговым убежищем."Широко говоря, президент привержен необходимости придать дополнительную открытость финансовой системе США и международной", - сказала Псаки на брифинге.Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также более 300 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.
https://ria.ru/20211004/dollar-1753070499.html
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в мире, сша, джо байден, джордж сорос, дженнифер псаки
21:57 04.10.2021 (обновлено: 22:02 04.10.2021)
Байден намерен повысить прозрачность финансовой системы США, заявила Псаки
Пресс-секретарь Белого дома Псаки: Байден намерен повысить прозрачность финансовой системы