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Вильфанд рассказал, сколько продлится "золотая осень" в Центральной России
Вильфанд рассказал, сколько продлится "золотая осень" в Центральной России - РИА Новости, 04.10.2021
Вильфанд рассказал, сколько продлится "золотая осень" в Центральной России
Малооблачная, солнечная и почти безветренная погода продержится в центре европейской территории России до конца рабочей недели, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T04:06
2021-10-04T04:17
общество
гидрометцентр
роман вильфанд
россия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Малооблачная, солнечная и почти безветренная погода продержится в центре европейской территории России до конца рабочей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По его словам, периодически будет появляться небольшая облачность. "Правда, слой облаков настолько маленький, на высоте примерно от тысячи до 1,5 тысячи метров, то есть довольно высоко", - отметил синоптик.Ветер, по его словам, будет меняться с юго-восточного на южный и юго-западный. Кроме того, в ближайшие несколько дней ожидается рекордно высокое атмосферное давление, которое достигнет 762—764 миллиметров ртутного столба.
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общество, гидрометцентр, роман вильфанд, россия
04:06 04.10.2021 (обновлено: 04:17 04.10.2021)
 
Вильфанд рассказал, сколько продлится "золотая осень" в Центральной России

Вильфанд сообщил, что "золотая осень" задержится Центральной России до пятницы

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЖенщина с коляской во время прогулки в парке "Красная Пресня" в Москве
Женщина с коляской во время прогулки в парке Красная Пресня в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Малооблачная, солнечная и почти безветренная погода продержится в центре европейской территории России до конца рабочей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, периодически будет появляться небольшая облачность. "Правда, слой облаков настолько маленький, на высоте примерно от тысячи до 1,5 тысячи метров, то есть довольно высоко", - отметил синоптик.
"Но будет много солнца. Золотая осень и только. Именно во всем центральном округе", - добавил Вильфанд.
Ветер, по его словам, будет меняться с юго-восточного на южный и юго-западный. Кроме того, в ближайшие несколько дней ожидается рекордно высокое атмосферное давление, которое достигнет 762—764 миллиметров ртутного столба.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября, 07:00
Вильфанд рассказал, что октябрь в Центральной России начнется без осадков
 
ОбществоГидрометцентрРоман ВильфандРоссия
 
 
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