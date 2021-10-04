https://ria.ru/20211004/osen-1752922147.html
Вильфанд рассказал, сколько продлится "золотая осень" в Центральной России
Вильфанд рассказал, сколько продлится "золотая осень" в Центральной России - РИА Новости, 04.10.2021
Вильфанд рассказал, сколько продлится "золотая осень" в Центральной России
Малооблачная, солнечная и почти безветренная погода продержится в центре европейской территории России до конца рабочей недели, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T04:06
2021-10-04T04:06
2021-10-04T04:17
общество
гидрометцентр
роман вильфанд
россия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Малооблачная, солнечная и почти безветренная погода продержится в центре европейской территории России до конца рабочей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По его словам, периодически будет появляться небольшая облачность. "Правда, слой облаков настолько маленький, на высоте примерно от тысячи до 1,5 тысячи метров, то есть довольно высоко", - отметил синоптик.Ветер, по его словам, будет меняться с юго-восточного на южный и юго-западный. Кроме того, в ближайшие несколько дней ожидается рекордно высокое атмосферное давление, которое достигнет 762—764 миллиметров ртутного столба.
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общество, гидрометцентр, роман вильфанд, россия
04:06 04.10.2021 (обновлено: 04:17 04.10.2021)
Вильфанд рассказал, сколько продлится "золотая осень" в Центральной России
Вильфанд сообщил, что "золотая осень" задержится Центральной России до пятницы