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На юге Франции объявили наивысший уровень погодной опасности
На юге Франции объявили наивысший уровень погодной опасности - РИА Новости, 04.10.2021
На юге Франции объявили наивысший уровень погодной опасности
Красный, самый высокий, уровень метеорологической опасности объявлен в департаменте Буш-дю-Рон в юго-восточной части Франции из-за обильных осадков и угрозы... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T07:33
2021-10-04T07:33
в мире
франция
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ПАРИЖ, 4 окт - РИА Новости. Красный, самый высокий, уровень метеорологической опасности объявлен в департаменте Буш-дю-Рон в юго-восточной части Франции из-за обильных осадков и угрозы подтоплений, сообщает французская метеорологическая служба Météo France.Согласно оценкам специалистов, осадки могут в некоторых районах составлять 200 мм или в ряде случаев до 240 миллиметров.В пяти департаментах в той же части Франции введён оранжевый уровень из-за сильных дождей, гроз и возможности затопления.
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в мире, франция
07:33 04.10.2021
 
На юге Франции объявили наивысший уровень погодной опасности

На юге Франции объявили красный уровень погодной опасности из-за ливней

© Depositphotos / RadaRaniДевушка у окна во время дождя
Девушка у окна во время дождя - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© Depositphotos / RadaRani
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ПАРИЖ, 4 окт - РИА Новости. Красный, самый высокий, уровень метеорологической опасности объявлен в департаменте Буш-дю-Рон в юго-восточной части Франции из-за обильных осадков и угрозы подтоплений, сообщает французская метеорологическая служба Météo France.
Согласно оценкам специалистов, осадки могут в некоторых районах составлять 200 мм или в ряде случаев до 240 миллиметров.
В пяти департаментах в той же части Франции введён оранжевый уровень из-за сильных дождей, гроз и возможности затопления.
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