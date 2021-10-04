https://ria.ru/20211004/osadki-1752925900.html

На юге Франции объявили наивысший уровень погодной опасности

На юге Франции объявили наивысший уровень погодной опасности - РИА Новости, 04.10.2021

На юге Франции объявили наивысший уровень погодной опасности

Красный, самый высокий, уровень метеорологической опасности объявлен в департаменте Буш-дю-Рон в юго-восточной части Франции из-за обильных осадков и угрозы... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T07:33

2021-10-04T07:33

2021-10-04T07:33

в мире

франция

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ПАРИЖ, 4 окт - РИА Новости. Красный, самый высокий, уровень метеорологической опасности объявлен в департаменте Буш-дю-Рон в юго-восточной части Франции из-за обильных осадков и угрозы подтоплений, сообщает французская метеорологическая служба Météo France.Согласно оценкам специалистов, осадки могут в некоторых районах составлять 200 мм или в ряде случаев до 240 миллиметров.В пяти департаментах в той же части Франции введён оранжевый уровень из-за сильных дождей, гроз и возможности затопления.

https://ria.ru/20210923/vulkan-1751456683.html

франция

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в мире, франция