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В Минске заявили, что идеологи оппозиции надеются осуществить госпереворот
В Минске заявили, что идеологи оппозиции надеются осуществить госпереворот - РИА Новости, 04.10.2021
В Минске заявили, что идеологи оппозиции надеются осуществить госпереворот
Председатель Совета республики Национального собрания Белоруссии (верхней палаты парламента) Наталья Кочанова заявила, что идеологи оппозиции по–прежнему... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T16:03
2021-10-04T16:03
в мире
сша
белоруссия
минск
евросоюз
александр лукашенко
кгб белоруссии
telegram (приложение)
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МИНСК, 4 окт – РИА Новости. Председатель Совета республики Национального собрания Белоруссии (верхней палаты парламента) Наталья Кочанова заявила, что идеологи оппозиции по–прежнему надеются осуществить госпереворот в стране.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают"."Идеологи беглой оппозиции до сих пор не теряют надежды руками проживающих в Беларуси людей осуществить государственный переворот", - заявила Кочанова, открывая осеннюю сессию верхней палаты парламента. Ее слова приводит пресс-служба палаты в своем Telegram-канале.По словам Кочановой, прошедший после выборов год показал, что белорусы живут в абсолютно новых политических и экономических реалиях. "Привычная жизнь изменилась. Нынешняя ситуация остается напряженной. Против белорусского государства активно используется гибридное воздействие - наращивается политическое, экономическое, военное и информационное давление. Усилия по дестабилизации обстановки не прекращаются, их характер становится все более дерзким, циничным, изощренным", - сказала она.Спикер верхней палаты подчеркнула, что "радикализация нарастает - покушение на журналиста, попытки поджога домов депутатов и госслужащих, а теперь - наглое убийство сотрудника КГБ при исполнении служебного долга". "Все это говорит о том, что заграничные кураторы делают ставку на терроризм и экстремизм", - констатировала она.Кочанова добавила, что ни в коем случае нельзя допускать разжигания вражды в обществе, пропаганды ненависти, насилия, распространения слухов, провоцирующих панику и угрожающих социально-политической стабильности. "Надо создавать такие условия, чтобы любители устраивать провокации и сеять раздор не находили себе места среди нас. Все обязаны уважать закон. За любое нарушение порядка придется отвечать по всей строгости. И задача парламентариев - совершенствование законодательства, его актуализация, работа на опережение. Принимаемые законы должны пресекать любые посягательства на мир, порядок, спокойствие и стабильность. Правовые механизмы борьбы с терроризмом и экстремизмом должны быть максимально жесткими", - добавила она.
https://ria.ru/20211004/belorussiya-1753012946.html
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белоруссия
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в мире, сша, белоруссия, минск, евросоюз, александр лукашенко, кгб белоруссии, telegram (приложение), наталья кочанова
16:03 04.10.2021
 
В Минске заявили, что идеологи оппозиции надеются осуществить госпереворот

Спикер парламента Белоруссии Кочанова: оппозиция надеется осуществить госпереворот

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова на встрече с делегацией Совета Федерации РФ в Минске. 5 марта 2020
Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова на встрече с делегацией Совета Федерации РФ в Минске. 5 марта 2020 - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 4 окт – РИА Новости. Председатель Совета республики Национального собрания Белоруссии (верхней палаты парламента) Наталья Кочанова заявила, что идеологи оппозиции по–прежнему надеются осуществить госпереворот в стране.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
Минск - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
Вчера, 15:15
В парламенте Белоруссии одобрили приостановку договора с ЕС о реадмиссии
"Идеологи беглой оппозиции до сих пор не теряют надежды руками проживающих в Беларуси людей осуществить государственный переворот", - заявила Кочанова, открывая осеннюю сессию верхней палаты парламента. Ее слова приводит пресс-служба палаты в своем Telegram-канале.
По словам Кочановой, прошедший после выборов год показал, что белорусы живут в абсолютно новых политических и экономических реалиях. "Привычная жизнь изменилась. Нынешняя ситуация остается напряженной. Против белорусского государства активно используется гибридное воздействие - наращивается политическое, экономическое, военное и информационное давление. Усилия по дестабилизации обстановки не прекращаются, их характер становится все более дерзким, циничным, изощренным", - сказала она.
Спикер верхней палаты подчеркнула, что "радикализация нарастает - покушение на журналиста, попытки поджога домов депутатов и госслужащих, а теперь - наглое убийство сотрудника КГБ при исполнении служебного долга". "Все это говорит о том, что заграничные кураторы делают ставку на терроризм и экстремизм", - констатировала она.
Кочанова добавила, что ни в коем случае нельзя допускать разжигания вражды в обществе, пропаганды ненависти, насилия, распространения слухов, провоцирующих панику и угрожающих социально-политической стабильности. "Надо создавать такие условия, чтобы любители устраивать провокации и сеять раздор не находили себе места среди нас. Все обязаны уважать закон. За любое нарушение порядка придется отвечать по всей строгости. И задача парламентариев - совершенствование законодательства, его актуализация, работа на опережение. Принимаемые законы должны пресекать любые посягательства на мир, порядок, спокойствие и стабильность. Правовые механизмы борьбы с терроризмом и экстремизмом должны быть максимально жесткими", - добавила она.
Владимир Андрейченко - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
Вчера, 11:27
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В миреСШАБелоруссияМинскЕвросоюзАлександр ЛукашенкоКГБ БелоруссииTelegram (приложение)Наталья Кочанова
 
 
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