https://ria.ru/20211004/omsk-1752927318.html

В Омске выпал первый снег

В Омске выпал первый снег - РИА Новости, 04.10.2021

В Омске выпал первый снег

В Омске утром в понедельник выпал первый снег, который почти сразу же таял, несмотря на это метеорологи прогнозируют октябрь с температурой выше нормы,... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T08:02

2021-10-04T08:02

2021-10-04T11:46

общество

омск

омская область

яндекс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752956902_0:4:2532:1428_1920x0_80_0_0_ccb565f1722ca9afbf5c2a9c1f07d01f.jpg

ОМСК, 4 ОКТ - РИА Новости. В Омске утром в понедельник выпал первый снег, который почти сразу же таял, несмотря на это метеорологи прогнозируют октябрь с температурой выше нормы, сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС.Снег выпал в Омске утром около 8.00 по местному времени (5.00 по мск). По данным корреспондента РИА Новости, снег таял не сразу, так как в это время температура воздуха составляла около ноля. По данным Обь-Иртышского УГМС, первый снег в Омской области был зафиксирован 20 сентября в Большеуковском районе, 26 сентября в трех районах – Большеуковском, Тарском и Большереченском."Несмотря на то, что температура воздуха в октябре на территории Омской области обещает быть выше нормы, начнется он не с летящих паутинок, как хотелось бы омичам, а с летящих снежинок", - говорится на сайте Обь-Иртышского УГМС.Причиной осадков в виде снега по мнению метеорологов стали пришедшие с северо-востока на территорию Омской области холодные воздушные массы. Первый снег в Омске незначительно ухудшил дорожную ситуацию понедельника - по данным сервиса "Яндекс.Пробки" в 9.00 по местному времени (6.00 по мск) пробки оценивались в 4 балла, движение было плотным.По прогнозам Обь-Иртышского УГМС в Омской области 5 октября ожидается ветер северный 6-11 метров в секунду, днем в южных районах порывы до 14 метров в секунду, ночью с понедельника на вторник похолодает до -6 градусов, но днем потеплеет до +8 градусов.

https://ria.ru/20210925/sneg-1751754799.html

https://ria.ru/20210919/sneg-1750795601.html

омск

омская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, омск, омская область, яндекс