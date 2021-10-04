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В Омске выпал первый снег
В Омске выпал первый снег - РИА Новости, 04.10.2021
В Омске выпал первый снег
В Омске утром в понедельник выпал первый снег, который почти сразу же таял, несмотря на это метеорологи прогнозируют октябрь с температурой выше нормы,... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T08:02
2021-10-04T11:46
общество
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ОМСК, 4 ОКТ - РИА Новости. В Омске утром в понедельник выпал первый снег, который почти сразу же таял, несмотря на это метеорологи прогнозируют октябрь с температурой выше нормы, сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС.Снег выпал в Омске утром около 8.00 по местному времени (5.00 по мск). По данным корреспондента РИА Новости, снег таял не сразу, так как в это время температура воздуха составляла около ноля. По данным Обь-Иртышского УГМС, первый снег в Омской области был зафиксирован 20 сентября в Большеуковском районе, 26 сентября в трех районах – Большеуковском, Тарском и Большереченском."Несмотря на то, что температура воздуха в октябре на территории Омской области обещает быть выше нормы, начнется он не с летящих паутинок, как хотелось бы омичам, а с летящих снежинок", - говорится на сайте Обь-Иртышского УГМС.Причиной осадков в виде снега по мнению метеорологов стали пришедшие с северо-востока на территорию Омской области холодные воздушные массы. Первый снег в Омске незначительно ухудшил дорожную ситуацию понедельника - по данным сервиса "Яндекс.Пробки" в 9.00 по местному времени (6.00 по мск) пробки оценивались в 4 балла, движение было плотным.По прогнозам Обь-Иртышского УГМС в Омской области 5 октября ожидается ветер северный 6-11 метров в секунду, днем в южных районах порывы до 14 метров в секунду, ночью с понедельника на вторник похолодает до -6 градусов, но днем потеплеет до +8 градусов.
https://ria.ru/20210925/sneg-1751754799.html
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общество, омск, омская область, яндекс
08:02 04.10.2021 (обновлено: 11:46 04.10.2021)
 
В Омске выпал первый снег

В Омске выпал первый снег, который почти сразу растаял

© Фото : РИА НовостиПервый снег в Омске
Первый снег в Омске - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© Фото : РИА Новости
Читать ria.ru в
ОМСК, 4 ОКТ - РИА Новости. В Омске утром в понедельник выпал первый снег, который почти сразу же таял, несмотря на это метеорологи прогнозируют октябрь с температурой выше нормы, сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС.
Снег выпал в Омске утром около 8.00 по местному времени (5.00 по мск). По данным корреспондента РИА Новости, снег таял не сразу, так как в это время температура воздуха составляла около ноля. По данным Обь-Иртышского УГМС, первый снег в Омской области был зафиксирован 20 сентября в Большеуковском районе, 26 сентября в трех районах – Большеуковском, Тарском и Большереченском.
"Несмотря на то, что температура воздуха в октябре на территории Омской области обещает быть выше нормы, начнется он не с летящих паутинок, как хотелось бы омичам, а с летящих снежинок", - говорится на сайте Обь-Иртышского УГМС.
Причиной осадков в виде снега по мнению метеорологов стали пришедшие с северо-востока на территорию Омской области холодные воздушные массы. Первый снег в Омске незначительно ухудшил дорожную ситуацию понедельника - по данным сервиса "Яндекс.Пробки" в 9.00 по местному времени (6.00 по мск) пробки оценивались в 4 балла, движение было плотным.
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По прогнозам Обь-Иртышского УГМС в Омской области 5 октября ожидается ветер северный 6-11 метров в секунду, днем в южных районах порывы до 14 метров в секунду, ночью с понедельника на вторник похолодает до -6 градусов, но днем потеплеет до +8 градусов.
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